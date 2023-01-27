Глава МОК выступил за возвращение российских спортсменов на Олимпийские игры

28 января 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Отстранение российских спортсменов из-за гражданства — не соответствует миссии Олимпийской хартии, отметил Томас Бах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Отстранение спортсменов от участия в Олимпийских играх из-за их принадлежности к определенной стране не соответствует ценностям Олимпийской хартии. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. «Отстранение спортсменов из-за их паспорта — не соответствует миссии Олимпийской хартии. Возможно, российские и белорусские спортсмены смогут соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года», — отметил Томас Бах. Его слова приводит sport24 . Ранее на официальном сайте олимпийского комитета уточнялось, что исполнительный совет МОК приветствует решение Олимпийского совета Азии (ОСА) об участии российских спортсменов в соревнованиях. Только они должны соблюдать Олимпийскую хартию и антидопинговый кодекс. Ранее на российских спортсменов были наложены санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Страны Запада начали активно вводить антироссийские ограничения после начала СВО.

Отстранение спортсменов от участия в Олимпийских играх из-за их принадлежности к определенной стране не соответствует ценностям Олимпийской хартии. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. «Отстранение спортсменов из-за их паспорта — не соответствует миссии Олимпийской хартии. Возможно, российские и белорусские спортсмены смогут соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года», — отметил Томас Бах. Его слова приводит sport24. Ранее на официальном сайте олимпийского комитета уточнялось, что исполнительный совет МОК приветствует решение Олимпийского совета Азии (ОСА) об участии российских спортсменов в соревнованиях. Только они должны соблюдать Олимпийскую хартию и антидопинговый кодекс. Ранее на российских спортсменов были наложены санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Страны Запада начали активно вводить антироссийские ограничения после начала СВО.