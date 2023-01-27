27 января 2023

Глава МОК выступил за возвращение российских спортсменов на Олимпийские игры

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Встреча серебряных призеров Олимпийских игр-2022 Светаланы Мироновой и Ирины Казакевич. Екатеринбург , олимпиада, сборная россии, олимпийские игры, олимпийская сборная россии, серебряная медаль
Отстранение российских спортсменов из-за гражданства — не соответствует миссии Олимпийской хартии, отметил Томас Бах Фото:

Отстранение спортсменов от участия в Олимпийских играх из-за их принадлежности к определенной стране не соответствует ценностям Олимпийской хартии. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Отстранение спортсменов из-за их паспорта — не соответствует миссии Олимпийской хартии. Возможно, российские и белорусские спортсмены смогут соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года», — отметил Томас Бах. Его слова приводит sport24.

Ранее на официальном сайте олимпийского комитета уточнялось, что исполнительный совет МОК приветствует решение Олимпийского совета Азии (ОСА) об участии российских спортсменов в соревнованиях. Только они должны соблюдать Олимпийскую хартию и антидопинговый кодекс. Ранее на российских спортсменов были наложены санкции из-за спецоперации РФ на Украине.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Страны Запада начали активно вводить антироссийские ограничения после начала СВО.

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Отстранение спортсменов от участия в Олимпийских играх из-за их принадлежности к определенной стране не соответствует ценностям Олимпийской хартии. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. «Отстранение спортсменов из-за их паспорта — не соответствует миссии Олимпийской хартии. Возможно, российские и белорусские спортсмены смогут соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года», — отметил Томас Бах. Его слова приводит sport24. Ранее на официальном сайте олимпийского комитета уточнялось, что исполнительный совет МОК приветствует решение Олимпийского совета Азии (ОСА) об участии российских спортсменов в соревнованиях. Только они должны соблюдать Олимпийскую хартию и антидопинговый кодекс. Ранее на российских спортсменов были наложены санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Страны Запада начали активно вводить антироссийские ограничения после начала СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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