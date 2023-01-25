В МОК поприветствовали решение о допуске россиян к турнирам в Азии 25 января 2023 в 23:34 Размер текста - 17 + В соревнованиях в Азии примут участие спортсмены, соблюдающие Олимпийскую хартию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) приветствует решение Олимпийского совета Азии (ОСА) об участии российских спортсменов в соревнованиях. Об этом сообщается на официальном сайте организации. «МОК поприветствовал и одобрил предложение Олимпийского совета Азии дать этим атлетам (российским — прим. ред.) допуск к азиатским соревнованиям», — сообщается в пресс-релизе. Также там отмечено, что участники соревнований обязаны соблюдать Олимпийскую хартию и Всемирный антидопинговый кодекс. Ранее МОК продлил санкции для российских и белорусских спортсменов. Также России запретили показ Олимпиад до 2032 года. Позднее в комитете заявили, что участниками игр могут стать только те, кто критиковал спецоперацию РФ на Украине. Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) приветствует решение Олимпийского совета Азии (ОСА) об участии российских спортсменов в соревнованиях. Об этом сообщается на официальном сайте организации. «МОК поприветствовал и одобрил предложение Олимпийского совета Азии дать этим атлетам (российским — прим. ред.) допуск к азиатским соревнованиям», — сообщается в пресс-релизе. Также там отмечено, что участники соревнований обязаны соблюдать Олимпийскую хартию и Всемирный антидопинговый кодекс. Ранее МОК продлил санкции для российских и белорусских спортсменов. Также России запретили показ Олимпиад до 2032 года. Позднее в комитете заявили, что участниками игр могут стать только те, кто критиковал спецоперацию РФ на Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям