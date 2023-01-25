В МОК поприветствовали решение о допуске россиян к турнирам в Азии

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Чествование олимпийской сборной в ВТБ Арене. Москва, спортсмены, команда россии, триколор, флаг россии, олимпийская сборная, олимпийцы, российские флаги
В соревнованиях в Азии примут участие спортсмены, соблюдающие Олимпийскую хартию Фото:

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) приветствует решение Олимпийского совета Азии (ОСА) об участии российских спортсменов в соревнованиях. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«МОК поприветствовал и одобрил предложение Олимпийского совета Азии дать этим атлетам (российским — прим. ред.) допуск к азиатским соревнованиям», — сообщается в пресс-релизе. Также там отмечено, что участники соревнований обязаны соблюдать Олимпийскую хартию и Всемирный антидопинговый кодекс.

Ранее МОК продлил санкции для российских и белорусских спортсменов. Также России запретили показ Олимпиад до 2032 года. Позднее в комитете заявили, что участниками игр могут стать только те, кто критиковал спецоперацию РФ на Украине.

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Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) приветствует решение Олимпийского совета Азии (ОСА) об участии российских спортсменов в соревнованиях. Об этом сообщается на официальном сайте организации. «МОК поприветствовал и одобрил предложение Олимпийского совета Азии дать этим атлетам (российским — прим. ред.) допуск к азиатским соревнованиям», — сообщается в пресс-релизе. Также там отмечено, что участники соревнований обязаны соблюдать Олимпийскую хартию и Всемирный антидопинговый кодекс. Ранее МОК продлил санкции для российских и белорусских спортсменов. Также России запретили показ Олимпиад до 2032 года. Позднее в комитете заявили, что участниками игр могут стать только те, кто критиковал спецоперацию РФ на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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