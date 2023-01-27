27 января 2023

Бастрыкину доложат о проверке факта избиения челябинского стоматолога

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология. Челябинск, стоматология, стоматолог, дантист, стоматологическое кресло
Стоматолог отказался удалять ребенку молочный зуб Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки факта нанесения побоев врачу-стоматологу челябинской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России затребовал доклад о ходе проверки по факту избиения врача в Челябинской области. Сообщалось, что отец несовершеннолетней пациентки в ходе конфликта с врачом-стоматологом нанес ему несколько ударов рукой в область головы и тела. По предварительным данным, причиной конфликта стал отказ врача в проведении манипуляций по удалению молочного зуба ребенку», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данному факту в Следственном управлении регионального СКР начата доследственная проверка. Бастрыкин поручил главе областного ведомства Петру Решетникову направить ее результаты.

Ранее стало известно, что отец девочки начал драку со стоматологом в больнице Трехгорного. Побои Поданным регионального ГУ МВД, сотрудники полиции разбираются в произошедшем.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки факта нанесения побоев врачу-стоматологу челябинской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России затребовал доклад о ходе проверки по факту избиения врача в Челябинской области. Сообщалось, что отец несовершеннолетней пациентки в ходе конфликта с врачом-стоматологом нанес ему несколько ударов рукой в область головы и тела. По предварительным данным, причиной конфликта стал отказ врача в проведении манипуляций по удалению молочного зуба ребенку», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данному факту в Следственном управлении регионального СКР начата доследственная проверка. Бастрыкин поручил главе областного ведомства Петру Решетникову направить ее результаты. Ранее стало известно, что отец девочки начал драку со стоматологом в больнице Трехгорного. Побои Поданным регионального ГУ МВД, сотрудники полиции разбираются в произошедшем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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