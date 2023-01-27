Бастрыкину доложат о проверке факта избиения челябинского стоматолога

Стоматолог отказался удалять ребенку молочный зуб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки факта нанесения побоев врачу-стоматологу челябинской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России затребовал доклад о ходе проверки по факту избиения врача в Челябинской области. Сообщалось, что отец несовершеннолетней пациентки в ходе конфликта с врачом-стоматологом нанес ему несколько ударов рукой в область головы и тела. По предварительным данным, причиной конфликта стал отказ врача в проведении манипуляций по удалению молочного зуба ребенку», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данному факту в Следственном управлении регионального СКР начата доследственная проверка. Бастрыкин поручил главе областного ведомства Петру Решетникову направить ее результаты.

Ранее стало известно, что отец девочки начал драку со стоматологом в больнице Трехгорного. Побои Поданным регионального ГУ МВД, сотрудники полиции разбираются в произошедшем.