Жительницы ЯНАО взяли «зеркальные» кредиты и отдали мошенникам полмиллиона рублей

28 января 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

Женщину убедили взять кредит и отдать деньги Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительницы Муравленко (ЯНАО) перевели телефонным мошенникам 474 тысячи рублей, которые взяли в «зеркальные» кредиты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. «21 января одной из заявительниц поступил звонок, мужчина представился сотрудником банка и попросил подтвердить заявку на получение кредита. Когда женщина ответила, что данную заявку она не подавала, злоумышленник предложил в целях безопасности подать аналогичную заявку на оформление кредита для того, чтобы заявка мошенников была отклонена банком», — говорится в сообщении ведомства. Аналогичный случай произошел 23 января, когда мошенники убедили другую жительницу Муравленко взять в кредит 360 тысяч рублей. После этого они обе перевели средства для погашения долга на счет, указанный собеседником. По данным фактам в полиции возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ранее стало известно, что семь из десяти опрошенных жителей ЯНАО поддерживают законопроект о самозапрете на выдачу кредитов. Такая возможность может появиться на сайте Госуслуг.

Жительницы Муравленко (ЯНАО) перевели телефонным мошенникам 474 тысячи рублей, которые взяли в «зеркальные» кредиты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. «21 января одной из заявительниц поступил звонок, мужчина представился сотрудником банка и попросил подтвердить заявку на получение кредита. Когда женщина ответила, что данную заявку она не подавала, злоумышленник предложил в целях безопасности подать аналогичную заявку на оформление кредита для того, чтобы заявка мошенников была отклонена банком», — говорится в сообщении ведомства. Аналогичный случай произошел 23 января, когда мошенники убедили другую жительницу Муравленко взять в кредит 360 тысяч рублей. После этого они обе перевели средства для погашения долга на счет, указанный собеседником. По данным фактам в полиции возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ранее стало известно, что семь из десяти опрошенных жителей ЯНАО поддерживают законопроект о самозапрете на выдачу кредитов. Такая возможность может появиться на сайте Госуслуг.