27 января 2023
26 января 2023

Жительницы ЯНАО взяли «зеркальные» кредиты и отдали мошенникам полмиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщину убедили взять кредит и отдать деньги Фото:

Жительницы Муравленко (ЯНАО) перевели телефонным мошенникам 474 тысячи рублей, которые взяли в «зеркальные» кредиты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«21 января одной из заявительниц поступил звонок, мужчина представился сотрудником банка и попросил подтвердить заявку на получение кредита. Когда женщина ответила, что данную заявку она не подавала, злоумышленник предложил в целях безопасности подать аналогичную заявку на оформление кредита для того, чтобы заявка мошенников была отклонена банком», — говорится в сообщении ведомства.

Аналогичный случай произошел 23 января, когда мошенники убедили другую жительницу Муравленко взять в кредит 360 тысяч рублей. После этого они обе перевели средства для погашения долга на счет, указанный собеседником. По данным фактам в полиции возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее стало известно, что семь из десяти опрошенных жителей ЯНАО поддерживают законопроект о самозапрете на выдачу кредитов. Такая возможность может появиться на сайте Госуслуг.

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Жительницы Муравленко (ЯНАО) перевели телефонным мошенникам 474 тысячи рублей, которые взяли в «зеркальные» кредиты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. «21 января одной из заявительниц поступил звонок, мужчина представился сотрудником банка и попросил подтвердить заявку на получение кредита. Когда женщина ответила, что данную заявку она не подавала, злоумышленник предложил в целях безопасности подать аналогичную заявку на оформление кредита для того, чтобы заявка мошенников была отклонена банком», — говорится в сообщении ведомства. Аналогичный случай произошел 23 января, когда мошенники убедили другую жительницу Муравленко взять в кредит 360 тысяч рублей. После этого они обе перевели средства для погашения долга на счет, указанный собеседником. По данным фактам в полиции возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ранее стало известно, что семь из десяти опрошенных жителей ЯНАО поддерживают законопроект о самозапрете на выдачу кредитов. Такая возможность может появиться на сайте Госуслуг.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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