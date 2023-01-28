Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль стратегический пункт под Бахмутом ЧВК «Вагнер» взяла под контроль населенный пункт Благодатное под Артемовском 29 января 2023 в 02:05 Размер текста - 17 + Солдаты ЧВК Вагнер взяли под контроль Благодатное, обратив ВСУ в бегство Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» взяла под контроль населенный пункт Благодатное под Бахмутом, обратив в бегство два танковых взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили военные корреспонденты. «На данный момент в этом населенном пункте [Благодатное] на западе от Соледара завершается зачистка. Два танковых взвода ВСУ покинули позиции, отказавшись выполнять поставленные им задачи», — сообщают корреспонденты с места событий, слова передает telegram-канал WarGonzo. Согласно сообщению военкоров, взятие данного населенного пункта позволит российским войскам успешно окружить Красную Гору под Бахмутом, где на стратегических высотах на данный момент закрепились военные ВСУ. В дальнейшем это значительно облегчит России взятие под свой контроль Бахмута. Ранее стало известно, что армия России успешно вымотала украинских солдат в районе Бахмута, подготовив возможности для масштабного наступления. Также военный эксперт рассказал о главной слабости ВСУ под Бахмутом. Согласно его заявлению, украинские войска испытывают острый недостаток в солдатах и военной технике. Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» взяла под контроль населенный пункт Благодатное под Бахмутом, обратив в бегство два танковых взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили военные корреспонденты. «На данный момент в этом населенном пункте [Благодатное] на западе от Соледара завершается зачистка. Два танковых взвода ВСУ покинули позиции, отказавшись выполнять поставленные им задачи», — сообщают корреспонденты с места событий, слова передает telegram-канал WarGonzo. Согласно сообщению военкоров, взятие данного населенного пункта позволит российским войскам успешно окружить Красную Гору под Бахмутом, где на стратегических высотах на данный момент закрепились военные ВСУ. В дальнейшем это значительно облегчит России взятие под свой контроль Бахмута. Ранее стало известно, что армия России успешно вымотала украинских солдат в районе Бахмута, подготовив возможности для масштабного наступления. Также военный эксперт рассказал о главной слабости ВСУ под Бахмутом. Согласно его заявлению, украинские войска испытывают острый недостаток в солдатах и военной технике. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям