Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль стратегический пункт под Бахмутом

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» взяла под контроль населенный пункт Благодатное под Бахмутом, обратив в бегство два танковых взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили военные корреспонденты.
«На данный момент в этом населенном пункте [Благодатное] на западе от Соледара завершается зачистка. Два танковых взвода ВСУ покинули позиции, отказавшись выполнять поставленные им задачи», — сообщают корреспонденты с места событий, слова передает telegram-канал WarGonzo.
Согласно сообщению военкоров, взятие данного населенного пункта позволит российским войскам успешно окружить Красную Гору под Бахмутом, где на стратегических высотах на данный момент закрепились военные ВСУ. В дальнейшем это значительно облегчит России взятие под свой контроль Бахмута.
Ранее стало известно, что армия России успешно вымотала украинских солдат в районе Бахмута, подготовив возможности для масштабного наступления. Также военный эксперт рассказал о главной слабости ВСУ под Бахмутом. Согласно его заявлению, украинские войска испытывают острый недостаток в солдатах и военной технике.
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