Газету военнослужащим передали вместе со снаряжением и продуктами
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцы из Курганской области, находящиеся в зоне спецоперации, получили газеты из родного региона. Видеозапись с военнослужащим, который украдкой просматривает курганскую прессу, появилась в соцсетях.
«Газету читаю. Смотрю, что дома творится, пока все тихо. Нас любят, помнят», — говорит боец на видео, размещенном в паблике газеты «„Сельская правда“ Каргаполье» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что военнослужащим наряду со снаряжением и продуктами отправят на фронт газеты их родных городов и районов. Это позволит бойцам узнавать местные новости, ощущать связь с родиной, что поднимет их боевой дух.
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