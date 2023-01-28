28 января 2023
27 января 2023
26 января 2023

Курганские бойцы в зоне спецоперации получили газеты из родного региона. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, мобилизация, мобилизованные, рсзо град, реактивная система залпового огня, подготовка артиллеристов, учеба артиллеристов, реактивная артиллерия, подготовка мобилизованных
Газету военнослужащим передали вместе со снаряжением и продуктами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы из Курганской области, находящиеся в зоне спецоперации, получили газеты из родного региона. Видеозапись с военнослужащим, который украдкой просматривает курганскую прессу, появилась в соцсетях.

«Газету читаю. Смотрю, что дома творится, пока все тихо. Нас любят, помнят», — говорит боец на видео, размещенном в паблике газеты «„Сельская правда“ Каргаполье» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что военнослужащим наряду со снаряжением и продуктами отправят на фронт газеты их родных городов и районов. Это позволит бойцам узнавать местные новости, ощущать связь с родиной, что поднимет их боевой дух.

Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».

Бойцы из Курганской области, находящиеся в зоне спецоперации, получили газеты из родного региона. Видеозапись с военнослужащим, который украдкой просматривает курганскую прессу, появилась в соцсетях. «Газету читаю. Смотрю, что дома творится, пока все тихо. Нас любят, помнят», — говорит боец на видео, размещенном в паблике газеты «„Сельская правда“ Каргаполье» в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что военнослужащим наряду со снаряжением и продуктами отправят на фронт газеты их родных городов и районов. Это позволит бойцам узнавать местные новости, ощущать связь с родиной, что поднимет их боевой дух.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...