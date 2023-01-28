Курганские бойцы в зоне спецоперации получили газеты из родного региона. Видео

29 января 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

Газету военнослужащим передали вместе со снаряжением и продуктами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы из Курганской области, находящиеся в зоне спецоперации, получили газеты из родного региона. Видеозапись с военнослужащим, который украдкой просматривает курганскую прессу, появилась в соцсетях. «Газету читаю. Смотрю, что дома творится, пока все тихо. Нас любят, помнят», — говорит боец на видео, размещенном в паблике газеты «„Сельская правда“ Каргаполье» в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что военнослужащим наряду со снаряжением и продуктами отправят на фронт газеты их родных городов и районов. Это позволит бойцам узнавать местные новости, ощущать связь с родиной, что поднимет их боевой дух.

Бойцы из Курганской области, находящиеся в зоне спецоперации, получили газеты из родного региона. Видеозапись с военнослужащим, который украдкой просматривает курганскую прессу, появилась в соцсетях. «Газету читаю. Смотрю, что дома творится, пока все тихо. Нас любят, помнят», — говорит боец на видео, размещенном в паблике газеты «„Сельская правда“ Каргаполье» в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что военнослужащим наряду со снаряжением и продуктами отправят на фронт газеты их родных городов и районов. Это позволит бойцам узнавать местные новости, ощущать связь с родиной, что поднимет их боевой дух.