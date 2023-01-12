Губернатор Алексей Текслер объявил новую акцию поддержки челябинских бойцов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бойцам из Челябинской области наряду со снаряжением и продуктами отправят на фронт газеты их родных городов и районов. Об этом заявил 13 января губернатор Алексей Текслер.

«Информацию там получают. Но я совершенно уверен, что читать газеты, которые ты привык читать дома — это совершенно другая история. Надеюсь, что это станет хорошим опытом, и эту акцию мы будем повторять. Надеюсь в этом на вашу поддержку», — заявил Текслер, выступая перед представителями региональных СМИ в День печати.

С началом частичной мобилизации власти Челябинской области сделали многое для комплектования уходящих на фронт. Благодаря их активному участию, во всероссийском учебном центре на базе танковой дивизии в Чебаркуле был развернут и оборудован палаточный лагерь на 8 тысяч человек.

Призванным в армию были переданы аптечки, термобелье и снаряжение, а также сотни квадрокоптеров и тепловизоров. Всем отправленным в зону СВО в декабре из Чебаркуля — независимо от региона призыва — были предоставлены комплекты из бронежилета, шлема и зимнего спального мешка. Также из Челябинской области регулярно уходят грузы в части, уже давно находящиеся на фронте.