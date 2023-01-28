28 января 2023
27 января 2023

Боец ЧВК «Вагнер» из Свердловской области погиб в зоне спецоперации

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Прощание с погибшим в ЛНР контрактником Арсением Бессоновым. Пермь, траур, прощание, воинские почести, прощание с погибшим в сво
Даниле Сальникову было 36 лет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Уроженец города Серова Свердловской области Данила Сальников погиб в зоне спецоперации, он находился в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в администрации Серовского городского округа.

«С прискорбием сообщаем о гибели нашего земляка Данила Сальникова в ходе проведения специальной военной операции. Погиб в ходе боев по освобождению города Артемовска в Донецкой народной республике в составе ЧВК „Вагнер“», — сообщается на странице мэрии Серова в соцсети «ВКонтакте».

Сальникову было 36 лет. Он закончил девять классов школы-интерната №5 в Серове, имел образование сварщика. Прощание с ним состоится 30 января в 12:00 в ритуальном зале муниципальной похоронной службы «Прощание».

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Уроженец города Серова Свердловской области Данила Сальников погиб в зоне спецоперации, он находился в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в администрации Серовского городского округа. «С прискорбием сообщаем о гибели нашего земляка Данила Сальникова в ходе проведения специальной военной операции. Погиб в ходе боев по освобождению города Артемовска в Донецкой народной республике в составе ЧВК „Вагнер“», — сообщается на странице мэрии Серова в соцсети «ВКонтакте». Сальникову было 36 лет. Он закончил девять классов школы-интерната №5 в Серове, имел образование сварщика. Прощание с ним состоится 30 января в 12:00 в ритуальном зале муниципальной похоронной службы «Прощание».
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