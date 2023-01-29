Американский генерал назвал условие для захвата Крыма Украиной

Американский генерал Ходжес: Украина возьмет Крым, если у нее будут ракеты ATACMS

29 января 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Украина вернет Крым, если у нее будут американские ракеты Фото: spacePD/pickupimage новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия сможет взять Крым, если западные лидеры предоставят ей ракеты ATACMS. Такое мнение высказал отставной генерал армии США Бен Ходжес. Если Киев получит такое оружие, то Крым сможет стать украинским до конца лета. «Дайте Украине оружие, такое как армейская тактическая ракетная система, которая имеет дальность 300 км (186 миль), и наземные бомбы малого диаметра с дальностью 150 км. Если Запад будет действовать быстро, Украина может освободить Крым к концу августа», — заявил Ходжес английскому журналу Economist. Он также считает необходимым серьезно относиться к вероятности применения Россией ядерного оружия. Крым вошел в состав России в результате референдума в 2014 году. Украинский президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о желании вернуть утраченные территории. В США этот план считают провальным, потому что жители Крыма хотят оставаться гражданами России.

Украинская армия сможет взять Крым, если западные лидеры предоставят ей ракеты ATACMS. Такое мнение высказал отставной генерал армии США Бен Ходжес. Если Киев получит такое оружие, то Крым сможет стать украинским до конца лета. «Дайте Украине оружие, такое как армейская тактическая ракетная система, которая имеет дальность 300 км (186 миль), и наземные бомбы малого диаметра с дальностью 150 км. Если Запад будет действовать быстро, Украина может освободить Крым к концу августа», — заявил Ходжес английскому журналу Economist. Он также считает необходимым серьезно относиться к вероятности применения Россией ядерного оружия. Крым вошел в состав России в результате референдума в 2014 году. Украинский президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о желании вернуть утраченные территории. В США этот план считают провальным, потому что жители Крыма хотят оставаться гражданами России.