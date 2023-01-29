Глава минобороны Украины признал тяжелую военную ситуацию на востоке страны

В зоне СВО на востоке сложная военная ситуация для украинской армии. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Отвечая на вопрос о ситуации на фронте, Резников сказал, что она «сложная, но под контролем». Такое мнение он выразил в интервью канадскому телеканалу CBC. Он также отметил, что для обучения управления западными танками понадобится время. Резников предположил, что украинские бойцы обучатся к концу марта.
Западные страны объявили о готовности направить тяжелую военную технику на Украину. США направят на Украину 31 танк Abrams, еще 14 танков Leopard направит Германия. Также с инициативой направить танки выступил ряд других государств.
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