Глава минобороны Украины признал тяжелую военную ситуацию на востоке страны

29 января 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о сложностях на востоке Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне СВО на востоке сложная военная ситуация для украинской армии. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Отвечая на вопрос о ситуации на фронте, Резников сказал, что она «сложная, но под контролем». Такое мнение он выразил в интервью канадскому телеканалу CBC. Он также отметил, что для обучения управления западными танками понадобится время. Резников предположил, что украинские бойцы обучатся к концу марта. Западные страны объявили о готовности направить тяжелую военную технику на Украину. США направят на Украину 31 танк Abrams, еще 14 танков Leopard направит Германия. Также с инициативой направить танки выступил ряд других государств.

В зоне СВО на востоке сложная военная ситуация для украинской армии. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Отвечая на вопрос о ситуации на фронте, Резников сказал, что она «сложная, но под контролем». Такое мнение он выразил в интервью канадскому телеканалу CBC. Он также отметил, что для обучения управления западными танками понадобится время. Резников предположил, что украинские бойцы обучатся к концу марта. Западные страны объявили о готовности направить тяжелую военную технику на Украину. США направят на Украину 31 танк Abrams, еще 14 танков Leopard направит Германия. Также с инициативой направить танки выступил ряд других государств.