Глава минобороны Украины признал тяжелую военную ситуацию на востоке страны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гражданские блокируют военную технику между Краматорском и Славянском. Украина, военная техника, украинская армия, солдат
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о сложностях на востоке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне СВО на востоке сложная военная ситуация для украинской армии. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Отвечая на вопрос о ситуации на фронте, Резников сказал, что она «сложная, но под контролем». Такое мнение он выразил в интервью канадскому телеканалу CBC. Он также отметил, что для обучения управления западными танками понадобится время. Резников предположил, что украинские бойцы обучатся к концу марта.

Западные страны объявили о готовности направить тяжелую военную технику на Украину. США направят на Украину 31 танк Abrams, еще 14 танков Leopard направит Германия. Также с инициативой направить танки выступил ряд других государств.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В зоне СВО на востоке сложная военная ситуация для украинской армии. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Отвечая на вопрос о ситуации на фронте, Резников сказал, что она «сложная, но под контролем». Такое мнение он выразил в интервью канадскому телеканалу CBC. Он также отметил, что для обучения управления западными танками понадобится время. Резников предположил, что украинские бойцы обучатся к концу марта. Западные страны объявили о готовности направить тяжелую военную технику на Украину. США направят на Украину 31 танк Abrams, еще 14 танков Leopard направит Германия. Также с инициативой направить танки выступил ряд других государств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...