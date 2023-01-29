Охлобыстин объявил награду в 10 млн рублей за каждый подбитый танк Abrams

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Z концерт в клубе Sexton. Москва, охлобыстин иван
Иван Охлобыстин пообещал в награду 10 млн рублей за каждый американский танк Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За каждый подбитый американский танк Abrams российские бизнесмены выплатят награду в 10 млн рублей. С таким обещанием выступил российский актер и режиссер Иван Охлобыстин.

«С нескрываемым удовольствием спешу сообщить вам, что некоторые представители крупного российского бизнеса уполномочили меня сообщить, что они назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый „Абрамс“», — написал Охлобыстин. Он опубликовал объявление в своем блоге в «Дзене».

С готовностью передать свои танки Киеву ранее выступил ряд государств. В частности, США объявили, что передадут Украине 31 танк Abrams. Также об отправке 14 танков Leopard заявили в Германии.

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За каждый подбитый американский танк Abrams российские бизнесмены выплатят награду в 10 млн рублей. С таким обещанием выступил российский актер и режиссер Иван Охлобыстин. «С нескрываемым удовольствием спешу сообщить вам, что некоторые представители крупного российского бизнеса уполномочили меня сообщить, что они назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый „Абрамс“», — написал Охлобыстин. Он опубликовал объявление в своем блоге в «Дзене». С готовностью передать свои танки Киеву ранее выступил ряд государств. В частности, США объявили, что передадут Украине 31 танк Abrams. Также об отправке 14 танков Leopard заявили в Германии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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