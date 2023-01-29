Охлобыстин объявил награду в 10 млн рублей за каждый подбитый танк Abrams

29 января 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

Иван Охлобыстин пообещал в награду 10 млн рублей за каждый американский танк Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За каждый подбитый американский танк Abrams российские бизнесмены выплатят награду в 10 млн рублей. С таким обещанием выступил российский актер и режиссер Иван Охлобыстин. «С нескрываемым удовольствием спешу сообщить вам, что некоторые представители крупного российского бизнеса уполномочили меня сообщить, что они назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый „Абрамс“», — написал Охлобыстин. Он опубликовал объявление в своем блоге в «Дзене». С готовностью передать свои танки Киеву ранее выступил ряд государств. В частности, США объявили, что передадут Украине 31 танк Abrams. Также об отправке 14 танков Leopard заявили в Германии.

За каждый подбитый американский танк Abrams российские бизнесмены выплатят награду в 10 млн рублей. С таким обещанием выступил российский актер и режиссер Иван Охлобыстин. «С нескрываемым удовольствием спешу сообщить вам, что некоторые представители крупного российского бизнеса уполномочили меня сообщить, что они назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый „Абрамс“», — написал Охлобыстин. Он опубликовал объявление в своем блоге в «Дзене». С готовностью передать свои танки Киеву ранее выступил ряд государств. В частности, США объявили, что передадут Украине 31 танк Abrams. Также об отправке 14 танков Leopard заявили в Германии.