Украине придется месяцами ждать танки Abrams от США

США передадут Киеву обещанные танки Abrams через много месяцев. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Причину столь долгих поставок тяжелой техники украинской стороне в администрации США, однако, не назвали.
«Американским танкам Abrams понадобится больше времени, потребуется намного больше месяцев, [чем немецким], прежде чем они будут на месте (на Украине — прим. URA.RU)„, — заявил Джон Кирби в ходе своего выступления. Его трансляция велась в эфире телеканала CNN.
О том, что Соединенные Штаты передадут Украине 31 танк Abrams ранее заявил президент страны Джо Байден. Такое решение американского президента последовало вслед за заявлением Германии о передаче Киеву своих танков Leopard 2. Байден выражал надежду, что танки помогут украинскому командованию при наступлении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что подобная помощь Вашингтона украинской стороне только усиливает его вовлеченность в российско-украинский конфликт.
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