Тюменские таксисты начали массово увольняться с работы

30 января 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Водители недовольны ценовой политикой агрегатора такси «Яндекс.Go» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени водители такси начали массово уходить от агрегатора «Яндекс.Go». Об этом URA.RU рассказал владелец одного из таксопарков. По его словам, таксистов не устраивают низкие тарифы на пассажироперевозки. «Водители уходят от „Яндекса“ к другим агрегаторам, кто-то начинает работать на себя. То есть, становится „бомбилой“. Основная причина увольнений — слишком низкие тарифы. Люди реально вынуждены работать за копейки. Компании следует задуматься над ценовой политикой. Иначе с агрегатором вообще никто не будет работать. Сейчас для этого есть все предпосылки», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что отток водителей из «Яндекс.Go» может привести к росту стоимости услуг такси в Тюмени. «Яндекс» работает по принципу динамического ценообразования. Если при высоком спросе на линии будет недостаточно водителей, это приведет к росту стоимости такси», — добавил инсайдер агентства. В компанию «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что тюменские таксисты готовят забастовку против агрегатора «Яндекс Go». Причиной недовольства водителей стала ценовая политика компании.

В Тюмени водители такси начали массово уходить от агрегатора «Яндекс.Go». Об этом URA.RU рассказал владелец одного из таксопарков. По его словам, таксистов не устраивают низкие тарифы на пассажироперевозки. «Водители уходят от „Яндекса“ к другим агрегаторам, кто-то начинает работать на себя. То есть, становится „бомбилой“. Основная причина увольнений — слишком низкие тарифы. Люди реально вынуждены работать за копейки. Компании следует задуматься над ценовой политикой. Иначе с агрегатором вообще никто не будет работать. Сейчас для этого есть все предпосылки», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что отток водителей из «Яндекс.Go» может привести к росту стоимости услуг такси в Тюмени. «Яндекс» работает по принципу динамического ценообразования. Если при высоком спросе на линии будет недостаточно водителей, это приведет к росту стоимости такси», — добавил инсайдер агентства. В компанию «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что тюменские таксисты готовят забастовку против агрегатора «Яндекс Go». Причиной недовольства водителей стала ценовая политика компании.