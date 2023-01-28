28 января 2023
27 января 2023
26 января 2023

В ЯНАО нетрезвого водителя лишили прав из-за поездки за дровами. Видео

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Открытие моста через реку Чусовая . Пермь, гибдд, инспектор дпс
Житель Лабытнанги лишится прав из-за управления снегоходом в нетрезвом виде Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) водитель лишится прав из-за управления снегоходом в состоянии алкогольного опьянения. Он решил съездить в город за дровами и был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы, сообщается в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала».

«42-летний житель города Лабытнанги с признаками алкогольного опьянения задержан автоинспекторами за управление снегоходом. При отдыхе за городом у мужчины закончились дрова, и он решил выехать в город. Гражданина ждет административный штраф и лишение прав на управление транспортом», — сообщает пресс-служба окружного управления ГИБДД в Telegram.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде водитель получил реальный срок за управление автомобилем в нетрезвом виде. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы в колонии общего режима.

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В Лабытнанги (ЯНАО) водитель лишится прав из-за управления снегоходом в состоянии алкогольного опьянения. Он решил съездить в город за дровами и был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы, сообщается в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». «42-летний житель города Лабытнанги с признаками алкогольного опьянения задержан автоинспекторами за управление снегоходом. При отдыхе за городом у мужчины закончились дрова, и он решил выехать в город. Гражданина ждет административный штраф и лишение прав на управление транспортом», — сообщает пресс-служба окружного управления ГИБДД в Telegram. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде водитель получил реальный срок за управление автомобилем в нетрезвом виде. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы в колонии общего режима.
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