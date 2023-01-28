В США назвали единственный шанс Украины победить РФ

The Daily Beast: Украина может надеяться на победу только с помощью всего Запада

29 января 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

Российская армия значительно больше украинской, отмечает The Daily Beast Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина может надеяться на победу над российской армией и возвращение территории только в случае полной поддержки всего Запада и убеждения России, что продолжение конфликта невыгодно для нее. Об этом сообщает американское издание The Daily Beast. «Им нужно вернуть земли, которые Россия взяла под контроль, и убедительно заявить, что импульс на их стороне. И единственный способ, которым они могут это сделать, учитывая значительно превосходящую численность российской армии, — это превосходное вооружение и абсолютно четкое обязательство Запада о том, что наша поддержка никогда не поколеблется», — передает The Daily Beast . Издание отмечает, что Украине придется доказать во время боевых действий и переговоров, что дальнейший конфликт приведет к потерям для России. Западные страны помогают Украине, ВСУ получают новое вооружение в ходе конфликта с Россией. Недавно Украине пообещали поставить танки из Германии, также возможны поставки американских танков. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что военная помощь Украины приближает окончание боевых действий. В случае победы Украины может начаться война между НАТО и Россией, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Американская газета East Bay Times написала, что американские официальные лица не верят в возвращение территорий Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина может надеяться на победу над российской армией и возвращение территории только в случае полной поддержки всего Запада и убеждения России, что продолжение конфликта невыгодно для нее. Об этом сообщает американское издание The Daily Beast. «Им нужно вернуть земли, которые Россия взяла под контроль, и убедительно заявить, что импульс на их стороне. И единственный способ, которым они могут это сделать, учитывая значительно превосходящую численность российской армии, — это превосходное вооружение и абсолютно четкое обязательство Запада о том, что наша поддержка никогда не поколеблется», — передает The Daily Beast. Издание отмечает, что Украине придется доказать во время боевых действий и переговоров, что дальнейший конфликт приведет к потерям для России. Западные страны помогают Украине, ВСУ получают новое вооружение в ходе конфликта с Россией. Недавно Украине пообещали поставить танки из Германии, также возможны поставки американских танков. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что военная помощь Украины приближает окончание боевых действий. В случае победы Украины может начаться война между НАТО и Россией, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Американская газета East Bay Times написала, что американские официальные лица не верят в возвращение территорий Украины.