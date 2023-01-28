28 января 2023

В США назвали единственный шанс Украины победить РФ

The Daily Beast: Украина может надеяться на победу только с помощью всего Запада
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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
Российская армия значительно больше украинской, отмечает The Daily Beast Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина может надеяться на победу над российской армией и возвращение территории только в случае полной поддержки всего Запада и убеждения России, что продолжение конфликта невыгодно для нее. Об этом сообщает американское издание The Daily Beast.

«Им нужно вернуть земли, которые Россия взяла под контроль, и убедительно заявить, что импульс на их стороне. И единственный способ, которым они могут это сделать, учитывая значительно превосходящую численность российской армии, — это превосходное вооружение и абсолютно четкое обязательство Запада о том, что наша поддержка никогда не поколеблется», — передает The Daily Beast. Издание отмечает, что Украине придется доказать во время боевых действий и переговоров, что дальнейший конфликт приведет к потерям для России.

Западные страны помогают Украине, ВСУ получают новое вооружение в ходе конфликта с Россией. Недавно Украине пообещали поставить танки из Германии, также возможны поставки американских танков. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что военная помощь Украины приближает окончание боевых действий. В случае победы Украины может начаться война между НАТО и Россией, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Американская газета East Bay Times написала, что американские официальные лица не верят в возвращение территорий Украины.

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Украина может надеяться на победу над российской армией и возвращение территории только в случае полной поддержки всего Запада и убеждения России, что продолжение конфликта невыгодно для нее. Об этом сообщает американское издание The Daily Beast. «Им нужно вернуть земли, которые Россия взяла под контроль, и убедительно заявить, что импульс на их стороне. И единственный способ, которым они могут это сделать, учитывая значительно превосходящую численность российской армии, — это превосходное вооружение и абсолютно четкое обязательство Запада о том, что наша поддержка никогда не поколеблется», — передает The Daily Beast. Издание отмечает, что Украине придется доказать во время боевых действий и переговоров, что дальнейший конфликт приведет к потерям для России. Западные страны помогают Украине, ВСУ получают новое вооружение в ходе конфликта с Россией. Недавно Украине пообещали поставить танки из Германии, также возможны поставки американских танков. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что военная помощь Украины приближает окончание боевых действий. В случае победы Украины может начаться война между НАТО и Россией, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Американская газета East Bay Times написала, что американские официальные лица не верят в возвращение территорий Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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