Зеленский заявил о «жесткой» для ВСУ ситуации под Артемовском и Угледаром

Ситуация, которая сложилась для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, может быть охарактеризована как «очень жесткая». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Ситуация очень жесткая. Бахмутское, Угледарское и другие направления в Донецкой области — это постоянные российские штурмы, попытки прорвать нашу оборону», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Также украинский лидер отметил, что Вооруженные силы России сохраняют высокую интенсивность атак несмотря ни на что.
Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО). Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и демилитаризация киевского режима и защита мирного населения Донбасса от агрессии властей.
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Ситуация, которая сложилась для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, может быть охарактеризована как «очень жесткая». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Ситуация очень жесткая. Бахмутское, Угледарское и другие направления в Донецкой области — это постоянные российские штурмы, попытки прорвать нашу оборону», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Также украинский лидер отметил, что Вооруженные силы России сохраняют высокую интенсивность атак несмотря ни на что. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО). Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и демилитаризация киевского режима и защита мирного населения Донбасса от агрессии властей.