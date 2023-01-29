«Известия»: чиновников научат общаться с гражданами на понятном языке

Российских чиновников обучат новым правилам коммуникации с населением. Об этом заявили авторы пособия из Российской Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).
«Клише и канцеляризмы в ответах чиновников населению приводят к тому, что информация воспринимается, как пустой звук. Более того, это затрудняет понимание и не располагает к общению, отвращают от диалога», — передают «Известия» слова авторов пособия.
По мнению одного из авторов сборника, исполнительного директора Центра понятного языка Высшей школы государственного управления РАНХиГС Юлии Андреевой, общество нуждается в открытом диалоге с властями. В связи с этим в методичке чиновников призывают проявлять эмпатию и быть этичными, подчеркивая, что непонимание и использование готовых конструкций «может привести к конфликту». Для наглядности приводятся реальные примеры неудачных ответов чиновников.
Ранее глава Макарьевского района города Костромы Юрий Метелкин пожаловался на своих избирателей. Он обвинил их в призыве к разжиганию ненависти к представителям органов власти.
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