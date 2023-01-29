29 января 2023

«Известия»: чиновников научат общаться с гражданами на понятном языке

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, документ, совещание, чиновник, правительство, власть, администрация
Для обучения чиновников РАНХиГС создал пособие Фото:

Российских чиновников обучат новым правилам коммуникации с населением. Об этом заявили авторы пособия из Российской Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

«Клише и канцеляризмы в ответах чиновников населению приводят к тому, что информация воспринимается, как пустой звук. Более того, это затрудняет понимание и не располагает к общению, отвращают от диалога», — передают «Известия» слова авторов пособия.

По мнению одного из авторов сборника, исполнительного директора Центра понятного языка Высшей школы государственного управления РАНХиГС Юлии Андреевой, общество нуждается в открытом диалоге с властями. В связи с этим в методичке чиновников призывают проявлять эмпатию и быть этичными, подчеркивая, что непонимание и использование готовых конструкций «может привести к конфликту». Для наглядности приводятся реальные примеры неудачных ответов чиновников.

Ранее глава Макарьевского района города Костромы Юрий Метелкин пожаловался на своих избирателей. Он обвинил их в призыве к разжиганию ненависти к представителям органов власти.

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Российских чиновников обучат новым правилам коммуникации с населением. Об этом заявили авторы пособия из Российской Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). «Клише и канцеляризмы в ответах чиновников населению приводят к тому, что информация воспринимается, как пустой звук. Более того, это затрудняет понимание и не располагает к общению, отвращают от диалога», — передают «Известия» слова авторов пособия. По мнению одного из авторов сборника, исполнительного директора Центра понятного языка Высшей школы государственного управления РАНХиГС Юлии Андреевой, общество нуждается в открытом диалоге с властями. В связи с этим в методичке чиновников призывают проявлять эмпатию и быть этичными, подчеркивая, что непонимание и использование готовых конструкций «может привести к конфликту». Для наглядности приводятся реальные примеры неудачных ответов чиновников. Ранее глава Макарьевского района города Костромы Юрий Метелкин пожаловался на своих избирателей. Он обвинил их в призыве к разжиганию ненависти к представителям органов власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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