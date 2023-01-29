Эрдоган обвинил США в обмане на миллиард долларов из-за российских С-400

Эрдоган: США не передали Турции оплаченные истребители из-за российских ЗРК

30 января 2023 в 09:21 Размер текста - 17 +

Президент Турции рассказал об ожиданиях от партнеров страны Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru США отказались отдавать Турции уже оплаченные ей новейшие истребители F-35 из-за покупки турецким командованием российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями общественности и молодежных организаций. По словам Эрдогана, Анкара заплатила за американские истребители более миллиарда долларов, но не получила ничего взамен. «Были люди, которые угрожали нам по поводу покупки C-400, не предлагая ничего взамен. Сейчас мы ведем переговоры по поводу поставок [истребителей уже предыдущего поколения] F-16, но нам отказывают. <…> Хотя мы заплатили около 1 миллиарда 400 миллионов долларов. Самолетов нет, и деньги не возвращены», — передает слова Эрдогана турецкое издание AA . Президент Турции отметил, что его страна всегда держит свое слово, чего ожидает и от своих партнеров. Президент Турции добавил, что США предложили стране взамен купить истребители предыдущего поколения, так как турецкая сторона была исключена из программы поставок F-35 за покупку российских систем ЗРК С-400. В случае принятия турецкими властями такого предложения, сделку нужно будет согласовать в американском Конгрессе, где у нее также есть противники.

США отказались отдавать Турции уже оплаченные ей новейшие истребители F-35 из-за покупки турецким командованием российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями общественности и молодежных организаций. По словам Эрдогана, Анкара заплатила за американские истребители более миллиарда долларов, но не получила ничего взамен. «Были люди, которые угрожали нам по поводу покупки C-400, не предлагая ничего взамен. Сейчас мы ведем переговоры по поводу поставок [истребителей уже предыдущего поколения] F-16, но нам отказывают. <…> Хотя мы заплатили около 1 миллиарда 400 миллионов долларов. Самолетов нет, и деньги не возвращены», — передает слова Эрдогана турецкое издание AA. Президент Турции отметил, что его страна всегда держит свое слово, чего ожидает и от своих партнеров. Президент Турции добавил, что США предложили стране взамен купить истребители предыдущего поколения, так как турецкая сторона была исключена из программы поставок F-35 за покупку российских систем ЗРК С-400. В случае принятия турецкими властями такого предложения, сделку нужно будет согласовать в американском Конгрессе, где у нее также есть противники.