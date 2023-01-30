Эрдоган назвал Макрона слабым и нечестным политиком

Эрдоган: из-за действий Макрона Франция теряет престиж на международной арене

30 января 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон теряет престиж на международной арене, заявил Тайип Эрдоган Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за низкой профессиональной квалификацией президента Франции Эммануэля Макрона Париж теряет свою репутацию на международной арене. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган. «На самом деле человек, который стоит во главе Франции, не обладает квалификацией, чтобы быть главой этого государства. Он не честен, а мы хотим, чтобы международная политика строилась на честности», — заявил Эрдоган в разговоре с газетой Star . Он также добавил, что из-за действий Макрона Франция теряет престиж в международном сообществе. Свое заявление Эрдоган сделал на фоне влияния Франции в Африке. Он отмечает, что после операции Парижа «Сервал» в Мали против восставших на севере страны туарегов и исламских террористических группировок в 2013 году влияние Франции в регионе увеличилось. Эрдоган уточняет, что после этого Мали «находится в состоянии «полного разрыва с Францией».

Из-за низкой профессиональной квалификацией президента Франции Эммануэля Макрона Париж теряет свою репутацию на международной арене. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган. «На самом деле человек, который стоит во главе Франции, не обладает квалификацией, чтобы быть главой этого государства. Он не честен, а мы хотим, чтобы международная политика строилась на честности», — заявил Эрдоган в разговоре с газетой Star. Он также добавил, что из-за действий Макрона Франция теряет престиж в международном сообществе. Свое заявление Эрдоган сделал на фоне влияния Франции в Африке. Он отмечает, что после операции Парижа «Сервал» в Мали против восставших на севере страны туарегов и исламских террористических группировок в 2013 году влияние Франции в регионе увеличилось. Эрдоган уточняет, что после этого Мали «находится в состоянии «полного разрыва с Францией».