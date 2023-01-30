В МИД РФ заявили, что Россия будет противостоять США «всеми средствами»

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
Россия применит все ресурсы для защиты от США, заявил Сергей Рябков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Москва всеми средствами будет противостоять Вашингтону, который планирует нанести стратегическое поражение России. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Вся ситуация в сфере безопасности, включая контроль над вооружениями, оказалась в заложниках у линии США на нанесение России стратегического поражения. Мы будем этому противостоять самым решительным образом с использованием всех имеющихся в нашем распоряжении способов и средств», — заявил Рябков в разговоре с РИА Новости. Он также добавил, что по всем точкам переговоров между Россией и США ситуация тупиковая.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны НАТО и США стали спонсировать Киев оружием. 25 января источники в Госдепартаменте США рассказали изданию Politico, что Вашингтон готов передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) до полусотни танков модели Abrams. Однако украинские военные могут столкнуться с проблемами при эксплуатации боевых машин из-за высоких требований к топливу и связанных с этим особенностей логистики, сообщает RT.

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Москва всеми средствами будет противостоять Вашингтону, который планирует нанести стратегическое поражение России. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков. «Вся ситуация в сфере безопасности, включая контроль над вооружениями, оказалась в заложниках у линии США на нанесение России стратегического поражения. Мы будем этому противостоять самым решительным образом с использованием всех имеющихся в нашем распоряжении способов и средств», — заявил Рябков в разговоре с РИА Новости. Он также добавил, что по всем точкам переговоров между Россией и США ситуация тупиковая. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны НАТО и США стали спонсировать Киев оружием. 25 января источники в Госдепартаменте США рассказали изданию Politico, что Вашингтон готов передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) до полусотни танков модели Abrams. Однако украинские военные могут столкнуться с проблемами при эксплуатации боевых машин из-за высоких требований к топливу и связанных с этим особенностей логистики, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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