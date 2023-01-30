В МИД РФ заявили, что Россия будет противостоять США «всеми средствами»

Москва всеми средствами будет противостоять Вашингтону, который планирует нанести стратегическое поражение России. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
«Вся ситуация в сфере безопасности, включая контроль над вооружениями, оказалась в заложниках у линии США на нанесение России стратегического поражения. Мы будем этому противостоять самым решительным образом с использованием всех имеющихся в нашем распоряжении способов и средств», — заявил Рябков в разговоре с РИА Новости. Он также добавил, что по всем точкам переговоров между Россией и США ситуация тупиковая.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны НАТО и США стали спонсировать Киев оружием. 25 января источники в Госдепартаменте США рассказали изданию Politico, что Вашингтон готов передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) до полусотни танков модели Abrams. Однако украинские военные могут столкнуться с проблемами при эксплуатации боевых машин из-за высоких требований к топливу и связанных с этим особенностей логистики, сообщает RT.
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Москва всеми средствами будет противостоять Вашингтону, который планирует нанести стратегическое поражение России. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков. «Вся ситуация в сфере безопасности, включая контроль над вооружениями, оказалась в заложниках у линии США на нанесение России стратегического поражения. Мы будем этому противостоять самым решительным образом с использованием всех имеющихся в нашем распоряжении способов и средств», — заявил Рябков в разговоре с РИА Новости. Он также добавил, что по всем точкам переговоров между Россией и США ситуация тупиковая. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны НАТО и США стали спонсировать Киев оружием. 25 января источники в Госдепартаменте США рассказали изданию Politico, что Вашингтон готов передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) до полусотни танков модели Abrams. Однако украинские военные могут столкнуться с проблемами при эксплуатации боевых машин из-за высоких требований к топливу и связанных с этим особенностей логистики, сообщает RT.