Госинспектора в ЯНАО подозревают в коррупционных преступлениях

30 января 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Госинспектора в Новом Уренгое подозревают в коррупции Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) госинспектора отдела госавтонадзора подозревают в коррупционных преступлениях. Как сообщается на сайте окружного управления СК РФ, женщина получала взятки суммой до 20 тысяч рублей. «Впоследствии эти протоколы направлялись ею в ФБУ Росавтотранс для внесения в единый реестр аттестованных лиц. За свои преступные действия подозреваемая получила от лиц, желающих получить права на управление автотранспортом без прохождения аттестации, денежные средства в размерах от 10 до 20 тысяч рублей», — говорится на сайте ведомства. Отмечается, что в 2022 году госинспектор Северо-Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора не проводила аттестацию граждан перед выдачей протоколов. Указано, что детали и обстоятельства дела, а также имена всех участников устанавливаются. При этом взяткодатели также проходят по уголовным делам за дачу взятки должностному лицу. Ранее URA.RU рассказывало, что в управлении Росреестра по ЯНАО и в филиале Федеральной кадастровой палаты Ямала руководители брали взятки. Отмечалось, что на полученные деньги участки скупали элитную недвижимость.

В Новом Уренгое (ЯНАО) госинспектора отдела госавтонадзора подозревают в коррупционных преступлениях. Как сообщается на сайте окружного управления СК РФ, женщина получала взятки суммой до 20 тысяч рублей. «Впоследствии эти протоколы направлялись ею в ФБУ Росавтотранс для внесения в единый реестр аттестованных лиц. За свои преступные действия подозреваемая получила от лиц, желающих получить права на управление автотранспортом без прохождения аттестации, денежные средства в размерах от 10 до 20 тысяч рублей», — говорится на сайте ведомства. Отмечается, что в 2022 году госинспектор Северо-Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора не проводила аттестацию граждан перед выдачей протоколов. Указано, что детали и обстоятельства дела, а также имена всех участников устанавливаются. При этом взяткодатели также проходят по уголовным делам за дачу взятки должностному лицу. Ранее URA.RU рассказывало, что в управлении Росреестра по ЯНАО и в филиале Федеральной кадастровой палаты Ямала руководители брали взятки. Отмечалось, что на полученные деньги участки скупали элитную недвижимость.