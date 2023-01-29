Бывшему сотруднику курганской ГИБДД дали девять лет колонии за коррупцию

Экс-сотрудник ДПС отправится на девять лет в колонию за коррупцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-сотрудник ДПС по Кургану признан виновным в совершении коррупционных преступлений и приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом рассказали в Курганской областной прокуратуре.

«Курганский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Кургану. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. „в“ ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ <…> Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве. Также бывшему капитану запретили в течение пяти лет занимать должности на муниципальной и госслужбе. Его лишили звания и конфисковали имущество на сумму взятки.

Суд постановил, что мужчина, будучи сотрудником отряда ДПС с октября 2017 по апрель 2020 года, получил от директора коммерческой фирмы взятку в размере 379 тысяч рублей за покровительство. Бывший сотрудник ГИБДД помогал сопровождать крупногабаритные перевозки при отсутствии разрешения. Также экс-полицейский пытался дать взятки сотрудникам ДПС, чтобы те не принимали мер к транспорту его подопечного.

Бывший сотрудник ГИБДД свою вину не признал. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что Верховный суд РФ признал законным увольнение сотрудника шадринской ГИБДД. Мужчина получил указание от бывшего начальника отпустить водителя без прав, после чего их обоих уволили за совершение проступка.