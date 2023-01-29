Тюменские власти продлили финансовую льготу для мобилизованных

30 января 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Мобилизованным и впервые подписавшим контракты в 2023 году заплатят по 100 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Правительство Тюменской области пролонгировало на 2023 год выплату в 100 тысяч рублей для мобилизованных тюменцев и тех, кто заключил контракты о военной службе в спецподразделениях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Установить дополнительную меру соцподдержки гражданам, проживающим в Тюменской области и заключившим контракт на прохождение военной службы в отдельных подразделениях Минобороны, определенных военным комиссариатом Тюменской области, а также гражданам РФ, призванным по мобилизации. Выплата осуществляется однократно, в размере 100 тысяч рублей, действует с 1 января 2023 года по 1 января 2024 года». — говорится в постановлении правительства региона. Впервые «губернаторская» выплата для мобилизованных и контрактников была установлена в 2022 году. Она действовала до 1 января 2023 года, однако власти пообещали, что ее действие продлят. В новую редакцию внесены существенные уточнения. Подчеркивается, что на деньги от области могут претендовать лишь те контрактники, которые служат в подразделениях «Сибирь», «Тайга» и «Тобол». В предыдущем документе их названия перечислены не были.

Правительство Тюменской области пролонгировало на 2023 год выплату в 100 тысяч рублей для мобилизованных тюменцев и тех, кто заключил контракты о военной службе в спецподразделениях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Установить дополнительную меру соцподдержки гражданам, проживающим в Тюменской области и заключившим контракт на прохождение военной службы в отдельных подразделениях Минобороны, определенных военным комиссариатом Тюменской области, а также гражданам РФ, призванным по мобилизации. Выплата осуществляется однократно, в размере 100 тысяч рублей, действует с 1 января 2023 года по 1 января 2024 года». — говорится в постановлении правительства региона. Впервые «губернаторская» выплата для мобилизованных и контрактников была установлена в 2022 году. Она действовала до 1 января 2023 года, однако власти пообещали, что ее действие продлят. В новую редакцию внесены существенные уточнения. Подчеркивается, что на деньги от области могут претендовать лишь те контрактники, которые служат в подразделениях «Сибирь», «Тайга» и «Тобол». В предыдущем документе их названия перечислены не были.