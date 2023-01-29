Власти Екатеринбурга отправили в зону СВО огромную фуру с оружием. Фото

30 января 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

Фура из Екатеринбурга проследует через Луганск, Макеевку и Донецк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мэрия Екатеринбурга отправила в зону спецоперации РФ на Украине новый гуманитарный груз — с вещами и военной спецтехникой. Торжественную церемонию провели у Храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского (среди его прихожан — многое свердловские VIP), передает корреспондент URA.RU. По словам мэра Алексея Орлова, в фуре — «все, что нужно нашим бойцам в зоне СВО, что должно приблизить победу»: теплые вещи, лекарства, спецоборудование. В разговоре с корреспондентом председатель свердловского отделения «Молодой гвардии» Данил Тупица уточнил, что под последним подразумеваются продиводронные ружья, тепловизоры, квадрокоптеры, спутниковая связь. В списке есть даже бензопилы. А Дмитрий Чукреев из городской Общественной палаты уточнил, что сначала фура доедет до Луганска, оттуда — в Макеевку, далее — в Донецк. Это уже вторая подобная отправка. Первая была в начале декабря. Список спонсоров проекта за это время скорректировался. В качестве партнеров на фуре указаны партия «Единая Россия», «СВ-Металл Групп», бренд Shishkin (проект основателя Putin Team Russia, дизайнера Дмитрия Шишкина), организация «Офицеры России», движение «Сильная Россия», военно-патриотический клуб «Сильный Урал», а также администрация Екатеринбурга и правительство Свердловской области. В списке ушедших в зону СВО вещей — продиводронные ружья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Екатеринбурга отправила в зону спецоперации РФ на Украине новый гуманитарный груз — с вещами и военной спецтехникой. Торжественную церемонию провели у Храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского (среди его прихожан — многое свердловские VIP), передает корреспондент URA.RU. По словам мэра Алексея Орлова, в фуре — «все, что нужно нашим бойцам в зоне СВО, что должно приблизить победу»: теплые вещи, лекарства, спецоборудование. В разговоре с корреспондентом председатель свердловского отделения «Молодой гвардии» Данил Тупица уточнил, что под последним подразумеваются продиводронные ружья, тепловизоры, квадрокоптеры, спутниковая связь. В списке есть даже бензопилы. А Дмитрий Чукреев из городской Общественной палаты уточнил, что сначала фура доедет до Луганска, оттуда — в Макеевку, далее — в Донецк. Это уже вторая подобная отправка. Первая была в начале декабря. Список спонсоров проекта за это время скорректировался. В качестве партнеров на фуре указаны партия «Единая Россия», «СВ-Металл Групп», бренд Shishkin (проект основателя Putin Team Russia, дизайнера Дмитрия Шишкина), организация «Офицеры России», движение «Сильная Россия», военно-патриотический клуб «Сильный Урал», а также администрация Екатеринбурга и правительство Свердловской области.