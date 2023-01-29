Глава СКР требует наказать виновников пожара в Челябинске, произошедшего из-за молнии

Руководитель СКР Александр Бастрыкин требует возобновить расследование уголовного дела по пожару в микрорайоне Залесье под Челябинском, который произошел в результате удара молнии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, он поручил руководителю СКР по региону Петру Решетникову предоставить доклад о принятых решениях.
«Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Петру Решетникову доложить о принятых процессуальных решениях и по доводам жителей, несогласных с ними. Жители считают, что в случившемся виноват застройщик и другие лица, не установившие своевременно защиту от молнии», - сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Пожар, уничтоживший половину дома в микрорайоне, произошел в июне 2021 года. Молния ударила в кровлю, от чего сразу началось возгорание. Общая площадь пожара составила 780 квадратных метров. Все жильцы были эвакуированы, пострадавших нет.
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