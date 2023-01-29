29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

Глава СКР требует наказать виновников пожара в Челябинске, произошедшего из-за молнии

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Александр Бастрыкин поручил доложить о принятых в рамках уголовного дела мерах

Руководитель СКР Александр Бастрыкин требует возобновить расследование уголовного дела по пожару в микрорайоне Залесье под Челябинском, который произошел в результате удара молнии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, он поручил руководителю СКР по региону Петру Решетникову предоставить доклад о принятых решениях.

«Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Петру Решетникову доложить о принятых процессуальных решениях и по доводам жителей, несогласных с ними. Жители считают, что в случившемся виноват застройщик и другие лица, не установившие своевременно защиту от молнии», - сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Пожар, уничтоживший половину дома в микрорайоне, произошел в июне 2021 года. Молния ударила в кровлю, от чего сразу началось возгорание. Общая площадь пожара составила 780 квадратных метров. Все жильцы были эвакуированы, пострадавших нет.

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Руководитель СКР Александр Бастрыкин требует возобновить расследование уголовного дела по пожару в микрорайоне Залесье под Челябинском, который произошел в результате удара молнии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, он поручил руководителю СКР по региону Петру Решетникову предоставить доклад о принятых решениях. «Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Петру Решетникову доложить о принятых процессуальных решениях и по доводам жителей, несогласных с ними. Жители считают, что в случившемся виноват застройщик и другие лица, не установившие своевременно защиту от молнии», - сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Пожар, уничтоживший половину дома в микрорайоне, произошел в июне 2021 года. Молния ударила в кровлю, от чего сразу началось возгорание. Общая площадь пожара составила 780 квадратных метров. Все жильцы были эвакуированы, пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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