Челябинцев приглашают на службу по контракту в военной полиции

30 января 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

В военную полицию требуются водители и инспекторы Владимир Жабриков © URA.RU Жителей Челябинской области приглашают на службу по контракту в подразделения военной полиции. Согласно объявлению, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, в структуру требуются водители и инспекторы. «Открыты вакансии в подразделения военной полиции. Требуются инспекторы, водители, инспекторы-водители. Условия содержания: денежное довольствие от 35 тысяч рублей, все социальные льготы военнослужащего по контракту», - говорится в объявлении. К кандидатам предъявлены строгие критерии отбора. Он должен иметь гражданство РФ, соответствующее образование, права категории «С» и хорошее здоровье. Также кандидат должен справляться со стрессом и быть готовым к командировкам. Помимо зарплаты, кандидатам обещают гарантированное получение ежегодных премий и материальной помощи. Повышение уровня дохода также возможно за счет надбавок. Ранее челябинцев приглашали на службу в Калининград, в военную часть № 20336. При заключении контракта военный получает единоразовую выплату в размере 195 тысяч рублей.

Жителей Челябинской области приглашают на службу по контракту в подразделения военной полиции. Согласно объявлению, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, в структуру требуются водители и инспекторы. «Открыты вакансии в подразделения военной полиции. Требуются инспекторы, водители, инспекторы-водители. Условия содержания: денежное довольствие от 35 тысяч рублей, все социальные льготы военнослужащего по контракту», - говорится в объявлении. К кандидатам предъявлены строгие критерии отбора. Он должен иметь гражданство РФ, соответствующее образование, права категории «С» и хорошее здоровье. Также кандидат должен справляться со стрессом и быть готовым к командировкам. Помимо зарплаты, кандидатам обещают гарантированное получение ежегодных премий и материальной помощи. Повышение уровня дохода также возможно за счет надбавок. Ранее челябинцев приглашали на службу в Калининград, в военную часть № 20336. При заключении контракта военный получает единоразовую выплату в размере 195 тысяч рублей.