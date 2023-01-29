29 января 2023
28 января 2023
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Челябинцев приглашают на службу по контракту в военной полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, автомат, армия, военная полиция
В военную полицию требуются водители и инспекторы

Жителей Челябинской области приглашают на службу по контракту в подразделения военной полиции. Согласно объявлению, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, в структуру требуются водители и инспекторы.

«Открыты вакансии в подразделения военной полиции. Требуются инспекторы, водители, инспекторы-водители. Условия содержания: денежное довольствие от 35 тысяч рублей, все социальные льготы военнослужащего по контракту», - говорится в объявлении.

К кандидатам предъявлены строгие критерии отбора. Он должен иметь гражданство РФ, соответствующее образование, права категории «С» и хорошее здоровье. Также кандидат должен справляться со стрессом и быть готовым к командировкам.

Помимо зарплаты, кандидатам обещают гарантированное получение ежегодных премий и материальной помощи. Повышение уровня дохода также возможно за счет надбавок.

Ранее челябинцев приглашали на службу в Калининград, в военную часть № 20336. При заключении контракта военный получает единоразовую выплату в размере 195 тысяч рублей.

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Жителей Челябинской области приглашают на службу по контракту в подразделения военной полиции. Согласно объявлению, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, в структуру требуются водители и инспекторы. «Открыты вакансии в подразделения военной полиции. Требуются инспекторы, водители, инспекторы-водители. Условия содержания: денежное довольствие от 35 тысяч рублей, все социальные льготы военнослужащего по контракту», - говорится в объявлении. К кандидатам предъявлены строгие критерии отбора. Он должен иметь гражданство РФ, соответствующее образование, права категории «С» и хорошее здоровье. Также кандидат должен справляться со стрессом и быть готовым к командировкам. Помимо зарплаты, кандидатам обещают гарантированное получение ежегодных премий и материальной помощи. Повышение уровня дохода также возможно за счет надбавок. Ранее челябинцев приглашали на службу в Калининград, в военную часть № 20336. При заключении контракта военный получает единоразовую выплату в размере 195 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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