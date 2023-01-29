Губернатор Махонин ввел особый режим в одной из пермских территорий

В деревне Кишерсткого округа введен карантин по бешенству

30 января 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Очаг заболеваемости обнаружили в личном хозяйстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В деревне Мазуевка Кишертского округа введен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал 27 января губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Документ опубликован на портале правовой информации. «Постановляю определить неблагополучным пунктом по бешенству животных д. Мазуевка Кишерсткого округа», — говорится в документе. Документ будет действовать до отдельного распоряжения. В указе также говорится, что очаг бешенства расположен в личном хозяйстве А.В. Кочерги (д. Мазуевка, д. 129а). Собственнику запрещено на время карантина лечить больных животных, снимать с них шкуры, охотиться. Также нельзя пускать на территорию посторонних. Ранее URA.RU сообщало о том, что такой режим действовал в деревне Дойная Куединского округа.

В деревне Мазуевка Кишертского округа введен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал 27 января губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Документ опубликован на портале правовой информации. «Постановляю определить неблагополучным пунктом по бешенству животных д. Мазуевка Кишерсткого округа», — говорится в документе. Документ будет действовать до отдельного распоряжения. В указе также говорится, что очаг бешенства расположен в личном хозяйстве А.В. Кочерги (д. Мазуевка, д. 129а). Собственнику запрещено на время карантина лечить больных животных, снимать с них шкуры, охотиться. Также нельзя пускать на территорию посторонних. Ранее URA.RU сообщало о том, что такой режим действовал в деревне Дойная Куединского округа.