Губернатор Махонин ввел особый режим в одной из пермских территорий

В деревне Мазуевка Кишертского округа введен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал 27 января губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Постановляю определить неблагополучным пунктом по бешенству животных д. Мазуевка Кишерсткого округа», — говорится в документе. Документ будет действовать до отдельного распоряжения.
В указе также говорится, что очаг бешенства расположен в личном хозяйстве А.В. Кочерги (д. Мазуевка, д. 129а). Собственнику запрещено на время карантина лечить больных животных, снимать с них шкуры, охотиться. Также нельзя пускать на территорию посторонних. Ранее URA.RU сообщало о том, что такой режим действовал в деревне Дойная Куединского округа.
Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».