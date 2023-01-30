Россия осудила атаку на военные объекты Ирана

Из-за того, что атака беспилотников по цеху министерства обороны в Иране может вызвать непрогнозируемые последствия, Москва осуждает ее. Об этом сообщается в МИД РФ.
«Решительно осуждаем любые провокационные акции, потенциально способные спровоцировать неконтролируемую эскалацию напряженности в и так далеко не спокойном регионе», — говорится в заявлении МИД РФ. В нем уточняется, что такие события могут иметь непредсказуемые последствия, которые скажутся на ситуации на Ближнем Востоке.
Удар по военному объекту в Иране произошел 28 января. В результате налета пострадала лишь кровля здания. Иранская сторона отмечает, что беспилотники принадлежали Израилю, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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