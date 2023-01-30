Россия осудила атаку на военные объекты Ирана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, беспилотник, nato, ввс сша, mq-9 reaper
Удар беспилотниками по цеху с оружием в Иране был совершен со стороны Израиля Фото:

Из-за того, что атака беспилотников по цеху министерства обороны в Иране может вызвать непрогнозируемые последствия, Москва осуждает ее. Об этом сообщается в МИД РФ.

«Решительно осуждаем любые провокационные акции, потенциально способные спровоцировать неконтролируемую эскалацию напряженности в и так далеко не спокойном регионе», — говорится в заявлении МИД РФ. В нем уточняется, что такие события могут иметь непредсказуемые последствия, которые скажутся на ситуации на Ближнем Востоке.

Удар по военному объекту в Иране произошел 28 января. В результате налета пострадала лишь кровля здания. Иранская сторона отмечает, что беспилотники принадлежали Израилю, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Сотни тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Из-за того, что атака беспилотников по цеху министерства обороны в Иране может вызвать непрогнозируемые последствия, Москва осуждает ее. Об этом сообщается в МИД РФ. «Решительно осуждаем любые провокационные акции, потенциально способные спровоцировать неконтролируемую эскалацию напряженности в и так далеко не спокойном регионе», — говорится в заявлении МИД РФ. В нем уточняется, что такие события могут иметь непредсказуемые последствия, которые скажутся на ситуации на Ближнем Востоке. Удар по военному объекту в Иране произошел 28 января. В результате налета пострадала лишь кровля здания. Иранская сторона отмечает, что беспилотники принадлежали Израилю, сообщает «Федеральное агентство новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...