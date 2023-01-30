Россия осудила атаку на военные объекты Ирана

30 января 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

Удар беспилотниками по цеху с оружием в Иране был совершен со стороны Израиля Фото: miliman/pickupimage.com Из-за того, что атака беспилотников по цеху министерства обороны в Иране может вызвать непрогнозируемые последствия, Москва осуждает ее. Об этом сообщается в МИД РФ. «Решительно осуждаем любые провокационные акции, потенциально способные спровоцировать неконтролируемую эскалацию напряженности в и так далеко не спокойном регионе», — говорится в заявлении МИД РФ. В нем уточняется, что такие события могут иметь непредсказуемые последствия, которые скажутся на ситуации на Ближнем Востоке. Удар по военному объекту в Иране произошел 28 января. В результате налета пострадала лишь кровля здания. Иранская сторона отмечает, что беспилотники принадлежали Израилю, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Из-за того, что атака беспилотников по цеху министерства обороны в Иране может вызвать непрогнозируемые последствия, Москва осуждает ее. Об этом сообщается в МИД РФ. «Решительно осуждаем любые провокационные акции, потенциально способные спровоцировать неконтролируемую эскалацию напряженности в и так далеко не спокойном регионе», — говорится в заявлении МИД РФ. В нем уточняется, что такие события могут иметь непредсказуемые последствия, которые скажутся на ситуации на Ближнем Востоке. Удар по военному объекту в Иране произошел 28 января. В результате налета пострадала лишь кровля здания. Иранская сторона отмечает, что беспилотники принадлежали Израилю, сообщает «Федеральное агентство новостей».