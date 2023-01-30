В Подмосковье задержали школьников за диверсию

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Трое восьмиклассников были задержаны УФСБ

В Подмосковье задержали трех восьмиклассников, пытавшихся устроить диверсию на железной дороге. Об этом рассказали в Управлении Федеральной службы безопасности России (УФСБ) по региону.

«Задержаны трое подростков (восьмиклассников — прим. URA.RU), повредивших в Подмосковье объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне курского направления», — сообщили в ведомстве. В УФСБ отметили, что школьники пытались повредить транспортные объекты после получения соответствующего задание от злоумышленников в telegram-канале. По информации ведомства, за успешную диверсию им пообещали денежное вознаграждение. 

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В Подмосковье задержали трех восьмиклассников, пытавшихся устроить диверсию на железной дороге. Об этом рассказали в Управлении Федеральной службы безопасности России (УФСБ) по региону. «Задержаны трое подростков (восьмиклассников — прим. URA.RU), повредивших в Подмосковье объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне курского направления», — сообщили в ведомстве. В УФСБ отметили, что школьники пытались повредить транспортные объекты после получения соответствующего задание от злоумышленников в telegram-канале. По информации ведомства, за успешную диверсию им пообещали денежное вознаграждение. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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