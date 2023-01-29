29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

В ХМАО ищут больных бешенством животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют для диких животных и птиц Карена Даллакяна
Ветнадзор обходит дворы Нягани после появления бешеной лисы Фото:

В Нягани сотрудники службы ветеринарного надзора ХМАО обходят дворы в поисках больных бешенством животных. Как сообщили в ведомстве корреспонденту URA.RU, во время обхода домашних собак и кошек будут вакцинировать, если с даты последней прививки прошло полгода.

«В Нягани продолжаются дезинфекционные мероприятия и обход по дворам в поисках животных с признаками бешенства. По данным на 30 января, пока новых случаев не нашлось. Проводится вакцинация против бешенства восприимчивых животных, не вакцинированных против бешенства или с момента вакцинации которых прошло 180 календарных дней и более», — прокомментировали в ведомстве.

По данным ветнадзора, 16 ноября на территории школы № 14 нашли труп лисы, а 27 января пришли результаты анализов, которые показали, что животное было заражено вирусом бешенства. В случае укуса или получения царапин животными жителей просят незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Ранее URA.RU писало о введении карантина в деревне Мазуевка под Пермью. В одном из домохозяйств обнаружен очаг бешенства.

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В Нягани сотрудники службы ветеринарного надзора ХМАО обходят дворы в поисках больных бешенством животных. Как сообщили в ведомстве корреспонденту URA.RU, во время обхода домашних собак и кошек будут вакцинировать, если с даты последней прививки прошло полгода. «В Нягани продолжаются дезинфекционные мероприятия и обход по дворам в поисках животных с признаками бешенства. По данным на 30 января, пока новых случаев не нашлось. Проводится вакцинация против бешенства восприимчивых животных, не вакцинированных против бешенства или с момента вакцинации которых прошло 180 календарных дней и более», — прокомментировали в ведомстве. По данным ветнадзора, 16 ноября на территории школы № 14 нашли труп лисы, а 27 января пришли результаты анализов, которые показали, что животное было заражено вирусом бешенства. В случае укуса или получения царапин животными жителей просят незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Ранее URA.RU писало о введении карантина в деревне Мазуевка под Пермью. В одном из домохозяйств обнаружен очаг бешенства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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