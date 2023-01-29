В ХМАО ищут больных бешенством животных

30 января 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

Ветнадзор обходит дворы Нягани после появления бешеной лисы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нягани сотрудники службы ветеринарного надзора ХМАО обходят дворы в поисках больных бешенством животных. Как сообщили в ведомстве корреспонденту URA.RU, во время обхода домашних собак и кошек будут вакцинировать, если с даты последней прививки прошло полгода. «В Нягани продолжаются дезинфекционные мероприятия и обход по дворам в поисках животных с признаками бешенства. По данным на 30 января, пока новых случаев не нашлось. Проводится вакцинация против бешенства восприимчивых животных, не вакцинированных против бешенства или с момента вакцинации которых прошло 180 календарных дней и более», — прокомментировали в ведомстве. По данным ветнадзора, 16 ноября на территории школы № 14 нашли труп лисы, а 27 января пришли результаты анализов, которые показали, что животное было заражено вирусом бешенства. В случае укуса или получения царапин животными жителей просят незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Ранее URA.RU писало о введении карантина в деревне Мазуевка под Пермью. В одном из домохозяйств обнаружен очаг бешенства.

В Нягани сотрудники службы ветеринарного надзора ХМАО обходят дворы в поисках больных бешенством животных. Как сообщили в ведомстве корреспонденту URA.RU, во время обхода домашних собак и кошек будут вакцинировать, если с даты последней прививки прошло полгода. «В Нягани продолжаются дезинфекционные мероприятия и обход по дворам в поисках животных с признаками бешенства. По данным на 30 января, пока новых случаев не нашлось. Проводится вакцинация против бешенства восприимчивых животных, не вакцинированных против бешенства или с момента вакцинации которых прошло 180 календарных дней и более», — прокомментировали в ведомстве. По данным ветнадзора, 16 ноября на территории школы № 14 нашли труп лисы, а 27 января пришли результаты анализов, которые показали, что животное было заражено вирусом бешенства. В случае укуса или получения царапин животными жителей просят незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Ранее URA.RU писало о введении карантина в деревне Мазуевка под Пермью. В одном из домохозяйств обнаружен очаг бешенства.