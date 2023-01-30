В Пермском крае ищут рабочих на производство зарядов к ракетам «Вихрь»

На заводе производят заряды для ракетных комплексов истребителей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае Соликамский завод «Урал», который выпускает порох и заряды для ракет, ищет новых сотрудников. Оборонному предприятию требуются инженеры-технологи, инженеры-конструкторы и специалисты по охране окружающей среды. Объявления с описанием вакансий опубликованы на сайте Headhunter.

«Мы предлагаем работу на предприятии оборонно-промышленного комплекса. Требования — высшее или среднее техническое образование. Необходим опыт работы на опасном производственном объекте отрасли», — сообщается в объявлениях.

Новым сотрудникам на предприятии предлагают официальное трудоустройство, полный соцпакет, выплату заработной платы дважды в месяц. Средний уровень зарплат на заводе — около 40 тысяч рублей. Больше всего готовы платить инженеру по промышленной безопасности. Его труд оценивают в 59,6 тысяч рублей до вычета налогов.

АО «Соликамский завод «Урал» выпускает порох, пороховые и твердотопливные заряды для авиаракет С-8, противотанковых ракетных комплексов «Вихрь» и бронебойных снарядов «Манго». Контролирует предприятие холдинг «Технодинамика», входящий в состав госкорпорации «Ростех».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми не хватает рабочих предприятию, которое выпускает заряды к РСЗО «Град» и «Смерч». Трудоустроить около двухсот человек готово АО «Пермский пороховой завод».