Кадыров пообещал наказать датского политика за сожжение Корана

Активист, который сжег Коран перед посольством России в Дании является настоящим религиозным террористом. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, пообещав освобождать общество от таких людей.
«Посмотрите, вот они какие — ценности западного мира, когда трус сжигает священную Книгу в окружении полицейских. <…> Ни смелости, ни гордости, ни чести, ни уважения. <…> Датский выродок „посвятил“ этот поджог мне. <…> Но этот поступок религиозного террориста я не прощу», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чеченской республики считает, что от таких религиозных террористов нужно освобождать общество. Также Кадыров подчеркнул, что не остановится, пока такие, по его словам, сатанисты, существуют на Украине и в Европе в целом.
Ранее лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан совершил несколько поджогов Корана. 21 и 27 января, сообщает «Ридус». Он произвел данные действия перед посольством Турции в Стокгольме и Копенгагене соответственно, передает «Национальная служба новостей».
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Активист, который сжег Коран перед посольством России в Дании является настоящим религиозным террористом. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, пообещав освобождать общество от таких людей. «Посмотрите, вот они какие — ценности западного мира, когда трус сжигает священную Книгу в окружении полицейских. <…> Ни смелости, ни гордости, ни чести, ни уважения. <…> Датский выродок „посвятил“ этот поджог мне. <…> Но этот поступок религиозного террориста я не прощу», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чеченской республики считает, что от таких религиозных террористов нужно освобождать общество. Также Кадыров подчеркнул, что не остановится, пока такие, по его словам, сатанисты, существуют на Украине и в Европе в целом. Ранее лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан совершил несколько поджогов Корана. 21 и 27 января, сообщает «Ридус». Он произвел данные действия перед посольством Турции в Стокгольме и Копенгагене соответственно, передает «Национальная служба новостей».