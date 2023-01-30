Генерал Липовой связал текущие проблемы в армии с реформами экс-главы Минобороны

30 января 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

России пришлось срочно готовить специалистов сложных военных специальностей, сказал Сергей Липовой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за реформ бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова Россия сократила численность своей армии и, как следствие, многих военных специалистов. Об этом сообщил в беседе с URA.RU председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор, герой РФ Сергей Липовой, комментируя интервью бывшего вице-президента России Александра Руцкого YouTube-каналу «Принцип Ковалева». Руцкой в интервью заявил, что Сердюков буквально убил военное образование. Также он обратил внимание на отсутствие военного образования у заместителей действующего главы Минобороны Сергея Шойгу. Бывший вице-президент выразил точку зрения, что эти два факта мешают России проводить спецоперацию на Украине успешно. «То, что бывший министр обороны Анатолий Сердюков нанес большой ущерб, вред боеготовности и боеспособности армии — это факт. В его бытность были закрыты до 50 военных училищ, часть академий, выведены в другие места службы. Все это логически никак не связывалось с физическим состоянием армии. До сих пор она ощущает на себе последствия такой реформы, которую Сердюков хотел провести, но ему не дали ее закончить. Я и ряд кадровых военных говорили, что все то, что делал бывший министр, вроде было гладко на бумаге, но в жизни получилось в точности наоборот», — сказал Сергей Липовой. По его словам, закрытие образовательных учреждений для военных привело к дефициту ряда специалистов. «Когда военные училища закрывают — это резко кадровая нехватка. То, что армия при нем уменьшилась, были сокращены ряд частей и соединений, расформированы военные учебные заведения, это точно также сказалось на боеготовности сегодня. Мы ощущаем нехватку инженерных специалистов, нехватку ряда военных специалистов, которых мы сейчас спешно готовим и отсылаем в зону СВО. Операция идет запланировано. Не так быстро, как бы этого хотелось, но задачи, которые поставлены Верховным главнокомандующим, будут выполнены», — отметил генерал-майор. Герой РФ добавил, что не согласен с тем, что отсутствие профильного образования у заместителей Шойгу влияет на ход СВО. «Отчасти он прав в том, что у ряда заместителей нет ни военного образования, никакого отношения к службе в армии они не имеют. То, что это как-то влияет на ход проведения операции, я не совсем поддерживаю. Операция идет своим ходом, ей руководят профессионалы в лице Генерального штаба и заместителей. А те гражданские служащие в лице [первого заместителя министра обороны Руслана] Цаликова, [заместителя министра обороны РФ Тимура] Иванова — это должностные лица, которые выполняют свои задачи, не связанные со службой в армии, а с вопросами гражданской направленности», — объяснил эксперт. URA.RU направило запрос Сердюкову с просьбой прокомментировать. Ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за реформ бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова Россия сократила численность своей армии и, как следствие, многих военных специалистов. Об этом сообщил в беседе с URA.RU председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор, герой РФ Сергей Липовой, комментируя интервью бывшего вице-президента России Александра Руцкого YouTube-каналу «Принцип Ковалева». Руцкой в интервью заявил, что Сердюков буквально убил военное образование. Также он обратил внимание на отсутствие военного образования у заместителей действующего главы Минобороны Сергея Шойгу. Бывший вице-президент выразил точку зрения, что эти два факта мешают России проводить спецоперацию на Украине успешно. «То, что бывший министр обороны Анатолий Сердюков нанес большой ущерб, вред боеготовности и боеспособности армии — это факт. В его бытность были закрыты до 50 военных училищ, часть академий, выведены в другие места службы. Все это логически никак не связывалось с физическим состоянием армии. До сих пор она ощущает на себе последствия такой реформы, которую Сердюков хотел провести, но ему не дали ее закончить. Я и ряд кадровых военных говорили, что все то, что делал бывший министр, вроде было гладко на бумаге, но в жизни получилось в точности наоборот», — сказал Сергей Липовой. По его словам, закрытие образовательных учреждений для военных привело к дефициту ряда специалистов. «Когда военные училища закрывают — это резко кадровая нехватка. То, что армия при нем уменьшилась, были сокращены ряд частей и соединений, расформированы военные учебные заведения, это точно также сказалось на боеготовности сегодня. Мы ощущаем нехватку инженерных специалистов, нехватку ряда военных специалистов, которых мы сейчас спешно готовим и отсылаем в зону СВО. Операция идет запланировано. Не так быстро, как бы этого хотелось, но задачи, которые поставлены Верховным главнокомандующим, будут выполнены», — отметил генерал-майор. Герой РФ добавил, что не согласен с тем, что отсутствие профильного образования у заместителей Шойгу влияет на ход СВО. «Отчасти он прав в том, что у ряда заместителей нет ни военного образования, никакого отношения к службе в армии они не имеют. То, что это как-то влияет на ход проведения операции, я не совсем поддерживаю. Операция идет своим ходом, ей руководят профессионалы в лице Генерального штаба и заместителей. А те гражданские служащие в лице [первого заместителя министра обороны Руслана] Цаликова, [заместителя министра обороны РФ Тимура] Иванова — это должностные лица, которые выполняют свои задачи, не связанные со службой в армии, а с вопросами гражданской направленности», — объяснил эксперт. URA.RU направило запрос Сердюкову с просьбой прокомментировать. Ответ ожидается.