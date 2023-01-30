Власти двух челябинских районов игнорируют угрозу высыхания озера

В Еткульском и Увельском районах Челябинской области местные власти продолжают игнорировать жалобы жителей на высыхание озера Дуванкуль. Причиной ухудшения экологической обстановки стало бесхозное обращение с каналом. Об этом URA.RU сообщили жители села Дуванкуль и поселка Грознецкий.
«Уже несколько лет уровень воды в озере Дуванкуль стремительно падает, озеро превращается в болото. Жители поселка Грознецкий и села Дуванкуль оказались заложниками бюрократии и чиновничьего безделья. Жители отправили коллективное письмо президенту, а жители Дуванкуля не смогли, представители местного самоуправления запретили, даже сход села по вопросу не разрешили», — рассказали URA.RU жители.
Источник URA.RU сообщил о том, что ситуация осложнилась. Администрация Еткульского района продала территорию с каналом, соединяющим озера Большой Сарыкуль и Дуванкуль.
«Администрация Еткульского района продала с торгов земельный участок. А по нему проходит канал, соединяющий озера Большой Сарыкуль и Дуванкуль. Подобные участки категорически не могут находиться в частной собственности — это вопрос безопасности», — рассказывает источник.
URA.RU связалось с пресс-службой Еткульского района, там обещали передать вопрос начальству и прокомментировать позже. В пресс-службе Увельского района направили в отдел по экологии и муниципального контроля, на месте не оказалось начальника.
Ранее сообщалось, что озеро Дуванкуль высыхает, это может уничтожить местные поселения. Вредит экологии территории: гибнут краснокнижные птицы, вымирает рыба, водоем заболачивается, кроме того, в колодцах падает уровень воды, и жители не могут разводить рыбу.
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В Еткульском и Увельском районах Челябинской области местные власти продолжают игнорировать жалобы жителей на высыхание озера Дуванкуль. Причиной ухудшения экологической обстановки стало бесхозное обращение с каналом. Об этом URA.RU сообщили жители села Дуванкуль и поселка Грознецкий. «Уже несколько лет уровень воды в озере Дуванкуль стремительно падает, озеро превращается в болото. Жители поселка Грознецкий и села Дуванкуль оказались заложниками бюрократии и чиновничьего безделья. Жители отправили коллективное письмо президенту, а жители Дуванкуля не смогли, представители местного самоуправления запретили, даже сход села по вопросу не разрешили», — рассказали URA.RU жители. Источник URA.RU сообщил о том, что ситуация осложнилась. Администрация Еткульского района продала территорию с каналом, соединяющим озера Большой Сарыкуль и Дуванкуль. «Администрация Еткульского района продала с торгов земельный участок. А по нему проходит канал, соединяющий озера Большой Сарыкуль и Дуванкуль. Подобные участки категорически не могут находиться в частной собственности — это вопрос безопасности», — рассказывает источник. URA.RU связалось с пресс-службой Еткульского района, там обещали передать вопрос начальству и прокомментировать позже. В пресс-службе Увельского района направили в отдел по экологии и муниципального контроля, на месте не оказалось начальника. Ранее сообщалось, что озеро Дуванкуль высыхает, это может уничтожить местные поселения. Вредит экологии территории: гибнут краснокнижные птицы, вымирает рыба, водоем заболачивается, кроме того, в колодцах падает уровень воды, и жители не могут разводить рыбу.