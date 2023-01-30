В Свердловской области выявили десятки тысяч новых случаев ОРВИ

В Свердловской области выявили 35 тыс. случаев ОРВИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области за минувшую неделю зарегистрировано 35 тыс. случаев ОРВИ. Об этом URA.RU сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

«В Свердловской области выявили 35 тыс. случаев ОРВИ. Это выше уровня предыдущей недели на 7,6%. В структуре заболеваемости 61% — дети. Согласно данным лабораторного мониторинга, среди возбудителей ОРВИ доминирует грипп В — 7% от числа обследованных», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области ожидается вторая волна гриппа из-за вируса типа «В». Новую волну можно ожидать в феврале — марте.