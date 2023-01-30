В Свердловской области выявили десятки тысяч новых случаев ОРВИ

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В Свердловской области выявили 35 тыс. случаев ОРВИ Фото:

В Свердловской области за минувшую неделю зарегистрировано 35 тыс. случаев ОРВИ. Об этом URA.RU сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

«В Свердловской области выявили 35 тыс. случаев ОРВИ. Это выше уровня предыдущей недели на 7,6%. В структуре заболеваемости 61% — дети. Согласно данным лабораторного мониторинга, среди возбудителей ОРВИ доминирует грипп В — 7% от числа обследованных», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области ожидается вторая волна гриппа из-за вируса типа «В». Новую волну можно ожидать в феврале — марте.

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В Свердловской области за минувшую неделю зарегистрировано 35 тыс. случаев ОРВИ. Об этом URA.RU сообщили в региональном Роспотребнадзоре. «В Свердловской области выявили 35 тыс. случаев ОРВИ. Это выше уровня предыдущей недели на 7,6%. В структуре заболеваемости 61% — дети. Согласно данным лабораторного мониторинга, среди возбудителей ОРВИ доминирует грипп В — 7% от числа обследованных», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области ожидается вторая волна гриппа из-за вируса типа «В». Новую волну можно ожидать в феврале — марте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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