В Свердловской области выявили десятки тысяч новых случаев ОРВИ

В Свердловской области выявили 35 тыс. случаев ОРВИ
В Свердловской области за минувшую неделю зарегистрировано 35 тыс. случаев ОРВИ. Об этом URA.RU сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
«В Свердловской области выявили 35 тыс. случаев ОРВИ. Это выше уровня предыдущей недели на 7,6%. В структуре заболеваемости 61% — дети. Согласно данным лабораторного мониторинга, среди возбудителей ОРВИ доминирует грипп В — 7% от числа обследованных», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области ожидается вторая волна гриппа из-за вируса типа «В». Новую волну можно ожидать в феврале — марте.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».