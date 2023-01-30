Танк из Златоуста может развить скорость до 15 км в час Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Златоуста (Челябинская область) Камил Поркунов создал танк, ставший копией танка Т-34 для экипажа из двух человек. Как мастер рассказал URA.RU, на изготовление машины ушло два месяца.

«В созданном танке одновременно смогут ездить взрослый и ребенок. Копию выполнил в масштабе два к одному. Габариты: 3,2 метра в длину, 1,3 — в ширину, высота вместе с башней составляет 1,5 метра», — пояснил URA.RU Поркунов.

Машину златоустовец снабдил двигателем для мотоблока мощностью 20 лошадиных сил. Предусмотрено пять передних передач и одна передача заднего хода. Танк сможет развивать скорости до 15 километров в час. Управление, как и в настоящем танке, осуществляется с помощью рычагов. Корпус выполнен из листового металла, гусеницы мастер полностью сделал своими руками.

Для златоустовца опыт создания танков уже не первый. Два танка в масштабе 3:1 Поркунов выполнил в 2022 году для тематического парка в Санкт-Петербурге. Также в Питер отправилась копия машины БТР-80.

Камил Поркунов успел собрать несколько копий военных машин Фото: личный архив Камила Поркунова

Танк выполнен из листового металла и снабжен гусеницами ручной работы Фото: личный архив Камила Поркунова