Житель Златоуста (Челябинская область) Камил Поркунов создал танк, ставший копией танка Т-34 для экипажа из двух человек. Как мастер рассказал URA.RU, на изготовление машины ушло два месяца.
«В созданном танке одновременно смогут ездить взрослый и ребенок. Копию выполнил в масштабе два к одному. Габариты: 3,2 метра в длину, 1,3 — в ширину, высота вместе с башней составляет 1,5 метра», — пояснил URA.RU Поркунов.
Машину златоустовец снабдил двигателем для мотоблока мощностью 20 лошадиных сил. Предусмотрено пять передних передач и одна передача заднего хода. Танк сможет развивать скорости до 15 километров в час. Управление, как и в настоящем танке, осуществляется с помощью рычагов. Корпус выполнен из листового металла, гусеницы мастер полностью сделал своими руками.
Для златоустовца опыт создания танков уже не первый. Два танка в масштабе 3:1 Поркунов выполнил в 2022 году для тематического парка в Санкт-Петербурге. Также в Питер отправилась копия машины БТР-80.
Камил Поркунов успел собрать несколько копий военных машин
Фото: личный архив Камила Поркунова
Танк выполнен из листового металла и снабжен гусеницами ручной работы
Фото: личный архив Камила Поркунова
В танке одновременно смогут находиться взрослый и ребенок
Фото: личный архив Камила Поркунова
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Житель Златоуста (Челябинская область) Камил Поркунов создал танк, ставший копией танка Т-34 для экипажа из двух человек. Как мастер рассказал URA.RU, на изготовление машины ушло два месяца. «В созданном танке одновременно смогут ездить взрослый и ребенок. Копию выполнил в масштабе два к одному. Габариты: 3,2 метра в длину, 1,3 — в ширину, высота вместе с башней составляет 1,5 метра», — пояснил URA.RU Поркунов. Машину златоустовец снабдил двигателем для мотоблока мощностью 20 лошадиных сил. Предусмотрено пять передних передач и одна передача заднего хода. Танк сможет развивать скорости до 15 километров в час. Управление, как и в настоящем танке, осуществляется с помощью рычагов. Корпус выполнен из листового металла, гусеницы мастер полностью сделал своими руками. Для златоустовца опыт создания танков уже не первый. Два танка в масштабе 3:1 Поркунов выполнил в 2022 году для тематического парка в Санкт-Петербурге. Также в Питер отправилась копия машины БТР-80.