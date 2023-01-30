Аренда квартир в Кургане стоит в два раза дешевле, чем в Екатеринбурге

Средняя стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в Кургане почти два раза ниже, чем в Екатеринбурге. Об этом сообщается на портале «Мир квартир».
«Аренда квартир до 32 кв. м в городах РФ. Екатеринбург. Ср. ставка аренды, руб./мес.: 18342. Курган. Ср. ставка аренды, руб./мес.: 10678», — указано в отчете.
При этом за год, стоимость месячной аренды таких квартир в Кургане выросла на 19,7%, а в Екатеринбурге — на 5,7%. В России самая высокая средняя стоимость месячной аренды квартир, площадью до 32 кв. м, в Москве — 37 536 рублей, а самая низкая в Пензе — 8817 рублей.
В августе 2022 года в Кургане вырос спрос на аренду квартир. Это связано с приездом студентов и мигрантов.
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Средняя стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в Кургане почти два раза ниже, чем в Екатеринбурге. Об этом сообщается на портале «Мир квартир». «Аренда квартир до 32 кв. м в городах РФ. Екатеринбург. Ср. ставка аренды, руб./мес.: 18342. Курган. Ср. ставка аренды, руб./мес.: 10678», — указано в отчете. При этом за год, стоимость месячной аренды таких квартир в Кургане выросла на 19,7%, а в Екатеринбурге — на 5,7%. В России самая высокая средняя стоимость месячной аренды квартир, площадью до 32 кв. м, в Москве — 37 536 рублей, а самая низкая в Пензе — 8817 рублей. В августе 2022 года в Кургане вырос спрос на аренду квартир. Это связано с приездом студентов и мигрантов.