Аренда квартир в Кургане стоит в два раза дешевле, чем в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Кургане превысила 10 000 рубелей Фото:

Средняя стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в Кургане почти два раза ниже, чем в Екатеринбурге. Об этом сообщается на портале «Мир квартир».

«Аренда квартир до 32 кв. м в городах РФ. Екатеринбург. Ср. ставка аренды, руб./мес.: 18342. Курган. Ср. ставка аренды, руб./мес.: 10678», — указано в отчете.

При этом за год, стоимость месячной аренды таких квартир в Кургане выросла на 19,7%, а в Екатеринбурге — на 5,7%. В России самая высокая средняя стоимость месячной аренды квартир, площадью до 32 кв. м, в Москве — 37 536 рублей, а самая низкая в Пензе — 8817 рублей.

В августе 2022 года в Кургане вырос спрос на аренду квартир. Это связано с приездом студентов и мигрантов.

Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».

Средняя стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в Кургане почти два раза ниже, чем в Екатеринбурге. Об этом сообщается на портале «Мир квартир». «Аренда квартир до 32 кв. м в городах РФ. Екатеринбург. Ср. ставка аренды, руб./мес.: 18342. Курган. Ср. ставка аренды, руб./мес.: 10678», — указано в отчете. При этом за год, стоимость месячной аренды таких квартир в Кургане выросла на 19,7%, а в Екатеринбурге — на 5,7%. В России самая высокая средняя стоимость месячной аренды квартир, площадью до 32 кв. м, в Москве — 37 536 рублей, а самая низкая в Пензе — 8817 рублей. В августе 2022 года в Кургане вырос спрос на аренду квартир. Это связано с приездом студентов и мигрантов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...