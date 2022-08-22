В Кургане резко вырос спрос на аренду квартир

Спрос на аренду квартир вырос в августе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за студентов и мигрантов вырос спрос на аренду квартир. По этой причине у арендодателей осталось меньше квартир для сдачи. Об этом URA.RU сообщили участники рынка недвижимости.

«В августе—сентябре всегда повышенный спрос на аренду квартир и комнат, когда студенты едут в город и необходимость в жилье увеличивается, а предложения от арендодателей остаются на прежнем уровне. Поэтому дисбаланс „спрос-предложение“ увеличивается. А вновь прибывшие в Курган жители испытывают трудности с поиском надлежащего жилья в аренду. Жители других государств приезжают к нам на работу и тоже нуждаются в жилье», — рассказала URA.RU представитель агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Татьяна Банникова.

По ее словам, чтобы не столкнуться с нехваткой жилья в этот период, квартиры лучше снимать уже в июле. Она отметила, что рост спроса не повлиял на стоимость аренды.

Представитель компании «Полезные люди» Елена Безгодова также сообщила URA.RU о повышенном спросе. По ее словам, среди желающих арендовать квартиру много иностранцев, которые довольно быстро принимают решение о съеме. Из-за этого, по ее словам, предложения у арендодателей заканчиваются. По словам Безгодовой, иностранцы приезжают в Курган на работу и учебу.

Ранее представители компании «БК Недвижимость» и президент гильдии риелторов Курганской области Денис Козлов прогнозировали дальнейшее снижение цен на квартиры вторичного рынка недвижимости. Стоимость квартир в новостройках, по словам управляющего партнера специализированного застройщика «БИК-Сервис» Артема Бера, продолжит расти.