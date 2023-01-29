Власти ЯНАО открыли подачу документов на губернаторские стипендии

30 января 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Студенты могут подать документы на стипендию Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Департамент образования дал старт подаче документов на стипендию от губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова для студентов. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «Окружной департамент образования начал прием документов на назначение именной стипендии губернатора автономного округа по итогам зимней сессии», — говорится в сообщении. Размер стипендии составляет 10 000 рублей. Главным условием получения стипендии является хорошая учеба. «С этого года расширен список категорий студентов, имеющих право претендовать на именную стипендию губернатора. Получить ее могут обучающиеся колледжей, техникумов и вузов, чьи родители являются участниками специальной военной операции. Также в перечень кандидатов включены обучающиеся ординатуры», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что студентам с Ямала, чьи родители являются военнослужащими, полностью оплатят обучение. Также власти обещали компенсировать обучение на вождение.

Департамент образования дал старт подаче документов на стипендию от губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова для студентов. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «Окружной департамент образования начал прием документов на назначение именной стипендии губернатора автономного округа по итогам зимней сессии», — говорится в сообщении. Размер стипендии составляет 10 000 рублей. Главным условием получения стипендии является хорошая учеба. «С этого года расширен список категорий студентов, имеющих право претендовать на именную стипендию губернатора. Получить ее могут обучающиеся колледжей, техникумов и вузов, чьи родители являются участниками специальной военной операции. Также в перечень кандидатов включены обучающиеся ординатуры», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что студентам с Ямала, чьи родители являются военнослужащими, полностью оплатят обучение. Также власти обещали компенсировать обучение на вождение.