17 января 2023

Власти ЯНАО полностью компенсируют обучение детям участников СВО

Студентам из семей участников СВО власти ЯНАО оплатят обучение в колледжах и техникумах
© Служба новостей «URA.RU»
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Студент не должен иметь задолженностей, чтобы ему оплатили обучение Фото:

Студентам из семей участников СВО в ЯНАО полностью оплатят обучение в колледжах и техникумах. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.

«Студенты из семей военнослужащих могут подать заявку на предоставление компенсации для оплаты обучения в колледжах и техникумах, имеющих образовательную лицензию. Обучение компенсируют не только в государственных, но и в частных учреждениях среднего профессионального образования, а также за пределами автономного округа», — говорится в сообщении.

Главным условием для получения компенсации является то, ребенок должен быть из семьи, где один из родителей военнослужащий. Студент должен учиться без задолженностей.

Также супругам и детям компенсируют обучение вождению на категорию «В». «Оплачена будет стоимость обучения по фактическим расходам, но не более 40 тысяч рублей», — добавили в правительстве.

Ранее URA.RU сообщало, что для детей участников СВО упростили процедуру получения именной стипендии от губернатора ЯНАО. На нее можно податься с первого курса обучения после зимней сессии.

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Студентам из семей участников СВО в ЯНАО полностью оплатят обучение в колледжах и техникумах. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «Студенты из семей военнослужащих могут подать заявку на предоставление компенсации для оплаты обучения в колледжах и техникумах, имеющих образовательную лицензию. Обучение компенсируют не только в государственных, но и в частных учреждениях среднего профессионального образования, а также за пределами автономного округа», — говорится в сообщении. Главным условием для получения компенсации является то, ребенок должен быть из семьи, где один из родителей военнослужащий. Студент должен учиться без задолженностей. Также супругам и детям компенсируют обучение вождению на категорию «В». «Оплачена будет стоимость обучения по фактическим расходам, но не более 40 тысяч рублей», — добавили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что для детей участников СВО упростили процедуру получения именной стипендии от губернатора ЯНАО. На нее можно податься с первого курса обучения после зимней сессии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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