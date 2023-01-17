Власти ЯНАО полностью компенсируют обучение детям участников СВО

Студентам из семей участников СВО в ЯНАО полностью оплатят обучение в колледжах и техникумах. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.
«Студенты из семей военнослужащих могут подать заявку на предоставление компенсации для оплаты обучения в колледжах и техникумах, имеющих образовательную лицензию. Обучение компенсируют не только в государственных, но и в частных учреждениях среднего профессионального образования, а также за пределами автономного округа», — говорится в сообщении.
Главным условием для получения компенсации является то, ребенок должен быть из семьи, где один из родителей военнослужащий. Студент должен учиться без задолженностей.
Также супругам и детям компенсируют обучение вождению на категорию «В». «Оплачена будет стоимость обучения по фактическим расходам, но не более 40 тысяч рублей», — добавили в правительстве.
Ранее URA.RU сообщало, что для детей участников СВО упростили процедуру получения именной стипендии от губернатора ЯНАО. На нее можно податься с первого курса обучения после зимней сессии.
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Студентам из семей участников СВО в ЯНАО полностью оплатят обучение в колледжах и техникумах. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «Студенты из семей военнослужащих могут подать заявку на предоставление компенсации для оплаты обучения в колледжах и техникумах, имеющих образовательную лицензию. Обучение компенсируют не только в государственных, но и в частных учреждениях среднего профессионального образования, а также за пределами автономного округа», — говорится в сообщении. Главным условием для получения компенсации является то, ребенок должен быть из семьи, где один из родителей военнослужащий. Студент должен учиться без задолженностей. Также супругам и детям компенсируют обучение вождению на категорию «В». «Оплачена будет стоимость обучения по фактическим расходам, но не более 40 тысяч рублей», — добавили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что для детей участников СВО упростили процедуру получения именной стипендии от губернатора ЯНАО. На нее можно податься с первого курса обучения после зимней сессии.