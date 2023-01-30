Полковник запаса объяснил, почему США поставят на Украину копию танков Abrams

Полковник запаса: США отреклись от поставок танков из-за страха рассекретить свои технологии

31 января 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

США опасаются, что их технологии в производстве танков узнает Россия, считает Юрий Чмутин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США намерены произвести для Украины копию танков Abrams, но без брони и электроники, чтобы не дать России возможность узнать американские технологии. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран вооруженных сил РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. «Американцы все-таки люди прагматичные, до них дошло, что броня имеет секретность. Чтобы ее снять, нужно время. Помимо брони они еще заявили, что уберут всю современную электронику, которой напичканы эти танки. США нужно изготовить новые боевые машины. Это проще, чем демонтировать, и модифицировать в другом направлении, то есть в обратную сторону. Боевые машины будут напоминать, грубо говоря, металлическую консервную банку. США физически не могут поставить современные танки, потому что опасаются, что они попадут в наши руки. На них будет охота. Это технологии. Всегда страны между собой соревнуются не только на поле боя, но и в информационном пространстве, чтобы владеть секретами любых технологий», — объяснил Юрий Чмутин. По словам полковника запаса, США преследуют цель оставить Европу без танков, чтобы продавать свои. «Байден сделал свою первую и главную задачу, которую они ставили. Дело же не в самих танках, чтобы они попали на поле боя на Украину, а в том, чтобы до конца разорить европейские страны, которые входят в НАТО. Чтобы они отдали все на Украину, а дальше, для своей безопасности, закупили уже более дорогие, например, Abrams. Поэтому здесь прямая прибыль для корпорации, для военно-промышленного комплекса США и очередные потери, как и психологические, для той же Германии, когда их Leopard будут гореть. С нашей стороны все будет сделано, чтобы напомнить немцам о Курской битве в Великой Отечественной войне, когда 700 их танков „Тигров“ горело», — добавил Чмутин. Ранее британское издание The Washington Post сообщило, что Украина получит упрощенные танки Abrams к концу 2023 года либо в 2024. 31 боевая машина будет построена без брони из обедненного урана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США намерены произвести для Украины копию танков Abrams, но без брони и электроники, чтобы не дать России возможность узнать американские технологии. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран вооруженных сил РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. «Американцы все-таки люди прагматичные, до них дошло, что броня имеет секретность. Чтобы ее снять, нужно время. Помимо брони они еще заявили, что уберут всю современную электронику, которой напичканы эти танки. США нужно изготовить новые боевые машины. Это проще, чем демонтировать, и модифицировать в другом направлении, то есть в обратную сторону. Боевые машины будут напоминать, грубо говоря, металлическую консервную банку. США физически не могут поставить современные танки, потому что опасаются, что они попадут в наши руки. На них будет охота. Это технологии. Всегда страны между собой соревнуются не только на поле боя, но и в информационном пространстве, чтобы владеть секретами любых технологий», — объяснил Юрий Чмутин. По словам полковника запаса, США преследуют цель оставить Европу без танков, чтобы продавать свои. «Байден сделал свою первую и главную задачу, которую они ставили. Дело же не в самих танках, чтобы они попали на поле боя на Украину, а в том, чтобы до конца разорить европейские страны, которые входят в НАТО. Чтобы они отдали все на Украину, а дальше, для своей безопасности, закупили уже более дорогие, например, Abrams. Поэтому здесь прямая прибыль для корпорации, для военно-промышленного комплекса США и очередные потери, как и психологические, для той же Германии, когда их Leopard будут гореть. С нашей стороны все будет сделано, чтобы напомнить немцам о Курской битве в Великой Отечественной войне, когда 700 их танков „Тигров“ горело», — добавил Чмутин. Ранее британское издание The Washington Post сообщило, что Украина получит упрощенные танки Abrams к концу 2023 года либо в 2024. 31 боевая машина будет построена без брони из обедненного урана.