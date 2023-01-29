WP: Украина будет год ждать американские танки Abrams

Украина получит обещанные от США упрощенные танки Abrams к концу этого года либо в следующем. Об этом пишет британское издание The Washington Post, ссылаясь на более десятка официальных действующих и бывших лиц в Европе и США.
«31 основной боевой танк, <…>, не будет изъят из военных запасов США, а будет закуплен в рамках инициативы содействия безопасности Украины. Они будут построены без брони из обедненного урана и будут доставлены в конце этого года или в следующем», — пишут журналисты издания, ссылаясь на источники.
Ранее в Белом доме заявляли, что поставки танков Abrams украинской стороне займут много месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отмечал, что если американские танки придут Киеву к августу, то будет уже поздно, сообщает RT.
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Украина получит обещанные от США упрощенные танки Abrams к концу этого года либо в следующем. Об этом пишет британское издание The Washington Post, ссылаясь на более десятка официальных действующих и бывших лиц в Европе и США. «31 основной боевой танк, <…>, не будет изъят из военных запасов США, а будет закуплен в рамках инициативы содействия безопасности Украины. Они будут построены без брони из обедненного урана и будут доставлены в конце этого года или в следующем», — пишут журналисты издания, ссылаясь на источники. Ранее в Белом доме заявляли, что поставки танков Abrams украинской стороне займут много месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отмечал, что если американские танки придут Киеву к августу, то будет уже поздно, сообщает RT.