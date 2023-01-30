Газманов получил 17 млн на создание интернет-базы патриотических песен

Российский певец и артист Олег Газманов выиграл президентский грант на создание интернет-базы патриотических песен. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте президентского фонда культурных инициатив. Сумма гранта составила 17 миллионов рублей.
«Одной из главных задач проекта видится в создании активного сообщества, которое объединит творческий потенциал авторов и будет способствовать созданию новых ярких творческих произведений. Такой онлайн инфраструктурой станет портал проекта „Родники“. <…> Руководитель проекта артист Олег Газманов уверен, что в стране есть хорошие авторы, но они не востребованы», — отмечается в описании к грантовому проекту. Размер гранта составил 16 996 135 рублей. Плюс более двух миллионов в качестве софинансирования.
Проект «Родники» призван популяризировать творчество музыкальных исполнителей при помощи специализированной площадки патриотических песен. «У нас категорически не хватает духоподъемных песен», — заявил сам Газманов.
Ранее сообщалось, что во время концерта в Дубае, Газманов отказался публично поддерживать спецоперацию на территории Украины. На вопрос об отношении к СВО, артист попросил дать ему отдохнуть.
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Российский певец и артист Олег Газманов выиграл президентский грант на создание интернет-базы патриотических песен. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте президентского фонда культурных инициатив. Сумма гранта составила 17 миллионов рублей. «Одной из главных задач проекта видится в создании активного сообщества, которое объединит творческий потенциал авторов и будет способствовать созданию новых ярких творческих произведений. Такой онлайн инфраструктурой станет портал проекта „Родники“. <…> Руководитель проекта артист Олег Газманов уверен, что в стране есть хорошие авторы, но они не востребованы», — отмечается в описании к грантовому проекту. Размер гранта составил 16 996 135 рублей. Плюс более двух миллионов в качестве софинансирования. Проект «Родники» призван популяризировать творчество музыкальных исполнителей при помощи специализированной площадки патриотических песен. «У нас категорически не хватает духоподъемных песен», — заявил сам Газманов. Ранее сообщалось, что во время концерта в Дубае, Газманов отказался публично поддерживать спецоперацию на территории Украины. На вопрос об отношении к СВО, артист попросил дать ему отдохнуть.