«Сургутнефтегаз» перечислил санатории, куда можно купить путевки со скидкой

Профсоюз «Сургутнефтегаза» предоставляет нефтяникам льготные путевки на отдых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Профсоюз «Сургутнефтегаза» опубликовал список санаториев, путевки в которые сотрудники смогут приобрести со значительной скидкой. В документе, появившемся на официальной странице в сети «ВКонтакте» профсоюза предприятия, 14 пунктов: здравницы Кавказских Минеральных Вод, Татарстана, Башкирии, Алтая, Тюменской и Челябинской областей.

«Члены профсоюза оплачивают 20% от стоимости путевки. Исключением является Центр восстановительной медицины и реабилитации „Сибирь“ в Тюменской области: оплата за путевку в него составляет 30 процентов от полной стоимости», — говорится в публикации, подписанной профсоюзом.

Путевки со скидкой предоставляют при условии, что сотрудник «Сургутнефтегаза» состоит в профсоюзе и работает на предприятии более 12 месяцев. Отдыхать на льготных условиях нефтяники могут лишь один за в три года.

Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» отложил открытие санаториев предприятия на Черном море. «Нефтяник Сибири», «Лермонтово» и «Юный нефтяник» начнут работать, когда будет восстановлено авиасообщение с городами Краснодарского края.