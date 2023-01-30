Украина на сегодня сохраняет выход к Черному морю, поэтому ей необходимы подводные лодки для вытеснения России. Но Запад не будет высылать Киеву такую технику, ведь ее эксплуатация очень сложна и Вооруженные силы Украины (ВСУ) просто не смогут использовать лодки. Об этом заявил политолог и журналист Юрий Светов.
«ВСУ хотят подводные лодки, чтобы получить какую-то гарантию того, что украинское побережье будет прикрыто от атаки российского флота. Но это сложнейшее устройство, для освоения которого, подготовки экипажа требуется значительное время», — отметил Юрий Светов. Его слова приводит «Пятый канал».
Причем политолог уточняет, что теоретически можно было бы отправить данные подлодки на Украину вместе с уже обученным экипажем, но если Запад так поступит, это будет соизмеримо прямому вступлению НАТО в войну против России. Поэтому, считает политолог, Украина не получит подлодки в обозримом будущем.
Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Германия могла бы выслать Украине подводные лодки. По его мнению, это помогло бы вышвырнуть РФ из Черного моря.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Страны Запада активно оказывают поддержку Киеву и готовы отправлять собственные танки. Позже президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада предоставить ему истребители и ракеты. Глава правительства Украины Денис Шмыгаль уверен, что на их освоение потребуется всего полгода, передает «Национальная служба новостей»,
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Украина на сегодня сохраняет выход к Черному морю, поэтому ей необходимы подводные лодки для вытеснения России. Но Запад не будет высылать Киеву такую технику, ведь ее эксплуатация очень сложна и Вооруженные силы Украины (ВСУ) просто не смогут использовать лодки. Об этом заявил политолог и журналист Юрий Светов. «ВСУ хотят подводные лодки, чтобы получить какую-то гарантию того, что украинское побережье будет прикрыто от атаки российского флота. Но это сложнейшее устройство, для освоения которого, подготовки экипажа требуется значительное время», — отметил Юрий Светов. Его слова приводит «Пятый канал». Причем политолог уточняет, что теоретически можно было бы отправить данные подлодки на Украину вместе с уже обученным экипажем, но если Запад так поступит, это будет соизмеримо прямому вступлению НАТО в войну против России. Поэтому, считает политолог, Украина не получит подлодки в обозримом будущем. Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Германия могла бы выслать Украине подводные лодки. По его мнению, это помогло бы вышвырнуть РФ из Черного моря. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Страны Запада активно оказывают поддержку Киеву и готовы отправлять собственные танки. Позже президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада предоставить ему истребители и ракеты. Глава правительства Украины Денис Шмыгаль уверен, что на их освоение потребуется всего полгода, передает «Национальная служба новостей»,