30 января 2023

Военкор рассказала, как ВСУ прикидываются российскими военными

Военкор Долгарева: ВСУ снимают форму с убитых российских военных
© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, волноваха, z войска
ВСУ могут передвигаться на машинах с российским знаком Z, отметила Анна Долгарева Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ используют форму убитых русских военных, чтобы совершать диверсии. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась военный корреспондент деловой газеты «Взгляд» Анна Долгарева.

«С моим товарищем в Мариуполе произошел следующий случай. Он был с французским журналистом. К ним подъехала машина с маркировкой Z. Из нее вышел военный в российской форме и начал разговаривать с французом. На его родном языке. Тот ответил, что он французский журналист. На что человек в военной форме с российской маркировкой заявил, что они украинские военные, полк „Азов“ (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ, — прим.URA.RU). И уехал. Скорее всего, да (форму с убитых солдат РФ берут)», — объяснила Анна Долгарева.

Военный корреспондент добавила, что переодеваясь в форму российских военных, ВСУ совершают против них диверсии. «Делают это для успешных диверсионных мероприятий в адрес соответственно российских военных. Этот случай произошел в Мариуполе, где тогда шли городские бои, где все были, понятное дело, перепутаны», — отметила Долгарева.

Ранее телеграм-канал «Два майора» сообщил, что в Часовом Яре (город в Бахмутском районе Донецкой народной республики) были замечены солдаты ВСУ с шевронами ЧВК «Вагнер». Задачей их был поиск пророссийского населения. По мнению основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, украинские военные надевают нашивки противника, чтобы побудить граждан к сопротивлению.

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ВСУ используют форму убитых русских военных, чтобы совершать диверсии. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась военный корреспондент деловой газеты «Взгляд» Анна Долгарева. «С моим товарищем в Мариуполе произошел следующий случай. Он был с французским журналистом. К ним подъехала машина с маркировкой Z. Из нее вышел военный в российской форме и начал разговаривать с французом. На его родном языке. Тот ответил, что он французский журналист. На что человек в военной форме с российской маркировкой заявил, что они украинские военные, полк „Азов“ (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ, — прим.URA.RU). И уехал. Скорее всего, да (форму с убитых солдат РФ берут)», — объяснила Анна Долгарева. Военный корреспондент добавила, что переодеваясь в форму российских военных, ВСУ совершают против них диверсии. «Делают это для успешных диверсионных мероприятий в адрес соответственно российских военных. Этот случай произошел в Мариуполе, где тогда шли городские бои, где все были, понятное дело, перепутаны», — отметила Долгарева. Ранее телеграм-канал «Два майора» сообщил, что в Часовом Яре (город в Бахмутском районе Донецкой народной республики) были замечены солдаты ВСУ с шевронами ЧВК «Вагнер». Задачей их был поиск пророссийского населения. По мнению основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, украинские военные надевают нашивки противника, чтобы побудить граждан к сопротивлению.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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