Пригожин назвал две причины, почему украинцы надевают нашивки ЧВК «Вагнер»

Пригожин: украинцы используют нашивку ЧВК «Вагнер», чтобы настроить людей против России

30 января 2023 в 19:27 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин не смог подсказать, как отличить бойца ЧВК «Вагнер» от солдата ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Украинцы в районе Часового Яра ходят с нашивками ЧВК «Вагнер», чтобы побудить мирное население к сопротивлению России. С таким мнением URA.RU выступил основатель ЧВК Евгений Пригожин. «К сожалению, на территории Часова Яра я не нахожусь. И поэтому не могу ни опровергнуть, ни подтвердить ходят ли там украинские солдаты с нашивками ЧВК „Вагнер“. Если ходят — то, вероятнее всего, на это есть две причины. Одна из них — кошмарить мирное население под видом ЧВК „Вагнер“ для того, чтобы их побудить к сопротивлению. Такая работа часто проводится на войне. Второй вариант — они являются скрытыми фанатами ЧВК „Вагнер“, что похвально. Происходило ли подобное ранее, я не знаю», — считает Евгений Пригожин. Также он уточнил, что не сможет раскрыть секрет, как отличить бойца подразделения от украинца. «Что касается знаков отличия, скажу вам по секрету — это военная тайна», — уточнил он. Ранее в СМИ появилась информация, что в Часовом Яре солдаты ВСУ надевают шевроны ЧВК «Вагнер» и так передвигаются по городу. Высказывалось предположение, что таким образом они вычисляют пророссийское население.

Украинцы в районе Часового Яра ходят с нашивками ЧВК «Вагнер», чтобы побудить мирное население к сопротивлению России. С таким мнением URA.RU выступил основатель ЧВК Евгений Пригожин. «К сожалению, на территории Часова Яра я не нахожусь. И поэтому не могу ни опровергнуть, ни подтвердить ходят ли там украинские солдаты с нашивками ЧВК „Вагнер“. Если ходят — то, вероятнее всего, на это есть две причины. Одна из них — кошмарить мирное население под видом ЧВК „Вагнер“ для того, чтобы их побудить к сопротивлению. Такая работа часто проводится на войне. Второй вариант — они являются скрытыми фанатами ЧВК „Вагнер“, что похвально. Происходило ли подобное ранее, я не знаю», — считает Евгений Пригожин. Также он уточнил, что не сможет раскрыть секрет, как отличить бойца подразделения от украинца. «Что касается знаков отличия, скажу вам по секрету — это военная тайна», — уточнил он. Ранее в СМИ появилась информация, что в Часовом Яре солдаты ВСУ надевают шевроны ЧВК «Вагнер» и так передвигаются по городу. Высказывалось предположение, что таким образом они вычисляют пророссийское население.