«Объясняем.РФ»: доходы мобилизованных не помешают получить единое пособие 30 января 2023 в 20:11 Размер текста - 17 + Малоимущие семьи с детьми могут претендовать на пособие независимо от того, есть ли в семье мобилизованные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Единое пособие на ребенка можно получить независимо от выплат, положенных мобилизованным. Об этом сообщают на портале «Объясняем.РФ» со ссылкой на Минтруд России. «Как сообщили в Минтруда РФ, доходы мобилизованных не влияют на возможность получения единого пособия», — говорится в сообщении портала. Любая семья, соответствующая критериям назначения детского пособия для малообеспеченных семей, может на него претендовать. Пособия, которые получают мобилизованные россияне, не учитываются при назначении детских выплат. Единое детское пособие появилось в России с начала этого года. Оно предусмотрено для малоимущих семей с детьми, передает телеканал 360. Выплата призвана поднять рождаемость в стране. Единое пособие на ребенка можно получить независимо от выплат, положенных мобилизованным. Об этом сообщают на портале «Объясняем.РФ» со ссылкой на Минтруд России. «Как сообщили в Минтруда РФ, доходы мобилизованных не влияют на возможность получения единого пособия», — говорится в сообщении портала. Любая семья, соответствующая критериям назначения детского пособия для малообеспеченных семей, может на него претендовать. Пособия, которые получают мобилизованные россияне, не учитываются при назначении детских выплат. Единое детское пособие появилось в России с начала этого года. Оно предусмотрено для малоимущих семей с детьми, передает телеканал 360. Выплата призвана поднять рождаемость в стране. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям