Махонин заручился поддержкой Москвы в решении пермских экологических проблем

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Пермский открытый форум дружбы народов. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин решает проблемы КУБа Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудил экологически проблемы региона с председателем комитета Госдумы по экологии Дмитрием Кобылкиным. Депутат поддержал изменения в федеральное законодательство, которые предложили пермские власти, в частности, для ликвидации последствий горных работ в Кизеловском угольном бассейне (КУБ). Об этом сообщили в правительстве Прикамья.

«Работаем над тем, чтобы объект ликвидировать. Сегодня в рамках программы официального визита мы с коллегами убедились в значимости этой проблемы, в ее масштабе и в потребности ликвидации», — цитирует Кобылкина сайт правительства Пермского края.

Губернатор Махонин отметил, что изменение федерального закона «Об охране окружающей среды» даст возможность включить отработанные участки угольных месторождений в реестр объектов накопленного вреда отдельным пунктом. «Поправки создадут инструменты для дальнейшего устранения изливов», — подчеркнул он.

На территории Кизеловского угольного бассейна закрытые шахты оказались затоплены. 19 изливов кислых шахтных вод много лет загрязняют почву, попадают в реки, портят подземные воды.

Кроме проблем КУБа на совещании обсудили и другие вопросы, требующие поправок в федеральные законы. Это загрязнение почв и подземных вод нефтепродуктами из-за образования нефтяных «линз», которые появились еще во времена СССР. А также борьба с уссурийским полиграфом, с 2022 года уничтожающим леса Прикамья.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудил экологически проблемы региона с председателем комитета Госдумы по экологии Дмитрием Кобылкиным. Депутат поддержал изменения в федеральное законодательство, которые предложили пермские власти, в частности, для ликвидации последствий горных работ в Кизеловском угольном бассейне (КУБ). Об этом сообщили в правительстве Прикамья. «Работаем над тем, чтобы объект ликвидировать. Сегодня в рамках программы официального визита мы с коллегами убедились в значимости этой проблемы, в ее масштабе и в потребности ликвидации», — цитирует Кобылкина сайт правительства Пермского края. Губернатор Махонин отметил, что изменение федерального закона «Об охране окружающей среды» даст возможность включить отработанные участки угольных месторождений в реестр объектов накопленного вреда отдельным пунктом. «Поправки создадут инструменты для дальнейшего устранения изливов», — подчеркнул он. На территории Кизеловского угольного бассейна закрытые шахты оказались затоплены. 19 изливов кислых шахтных вод много лет загрязняют почву, попадают в реки, портят подземные воды. Кроме проблем КУБа на совещании обсудили и другие вопросы, требующие поправок в федеральные законы. Это загрязнение почв и подземных вод нефтепродуктами из-за образования нефтяных «линз», которые появились еще во времена СССР. А также борьба с уссурийским полиграфом, с 2022 года уничтожающим леса Прикамья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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