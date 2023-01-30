30 января 2023

Сбежавшего из РФ Чубайса заметили в аэропорту Тель-Авива вместе с женой. Фото

В соцсетях появились фото Чубайса с женой в аэропорту Тель-Авива
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Торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового комплекса термообработки труб на Северском трубном заводе. Свердловская область, Полевской, чубайс анатолий
Анатолий Чубайск покинул Россию в марте 2022 года Фото:

Бывший советник президента России Анатолий Чубайс с супругой Авдотьей Смирновой были замечены в аэропорту Тель-Авива (Израиль). Их фотографии появились в соцсетях.

«Анатолий Чубайс с Авдотьей Смирновой замечены в аэропорту израильского Бен-Гуриона за бюджетным обедом. Ждут рейса на Кипр», — сообщает Mash.

Чубайс и Смирнова покинули Россию в марте 2022 года. Изначально они отправились в Турцию, позже их видели в Израиле. В России Чубайс является фигурантом дела о нецелевом рассходовании средств корпорации «Роснано». Также известно, что у политика диагностировали синдром Гийена-Барре, из-за которого он уже побывал в реанимации.

Анатолий Чубайс с Авдотьей Смирновой замечены за бюджетным обедом в аэропорту
Анатолий Чубайс в ожидании рейса на Кипр

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Бывший советник президента России Анатолий Чубайс с супругой Авдотьей Смирновой были замечены в аэропорту Тель-Авива (Израиль). Их фотографии появились в соцсетях. «Анатолий Чубайс с Авдотьей Смирновой замечены в аэропорту израильского Бен-Гуриона за бюджетным обедом. Ждут рейса на Кипр», — сообщает Mash. Чубайс и Смирнова покинули Россию в марте 2022 года. Изначально они отправились в Турцию, позже их видели в Израиле. В России Чубайс является фигурантом дела о нецелевом рассходовании средств корпорации «Роснано». Также известно, что у политика диагностировали синдром Гийена-Барре, из-за которого он уже побывал в реанимации.
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