Сбежавшего из РФ Чубайса заметили в аэропорту Тель-Авива вместе с женой. Фото В соцсетях появились фото Чубайса с женой в аэропорту Тель-Авива 30 января 2023 в 23:33 Размер текста - 17 + Анатолий Чубайск покинул Россию в марте 2022 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывший советник президента России Анатолий Чубайс с супругой Авдотьей Смирновой были замечены в аэропорту Тель-Авива (Израиль). Их фотографии появились в соцсетях. «Анатолий Чубайс с Авдотьей Смирновой замечены в аэропорту израильского Бен-Гуриона за бюджетным обедом. Ждут рейса на Кипр», — сообщает Mash. Чубайс и Смирнова покинули Россию в марте 2022 года. Изначально они отправились в Турцию, позже их видели в Израиле. В России Чубайс является фигурантом дела о нецелевом рассходовании средств корпорации «Роснано». Также известно, что у политика диагностировали синдром Гийена-Барре, из-за которого он уже побывал в реанимации. Анатолий Чубайс с Авдотьей Смирновой замечены за бюджетным обедом в аэропорту Telegram-канал Mash Анатолий Чубайс в ожидании рейса на Кипр Telegram-канал Mash Бывший советник президента России Анатолий Чубайс с супругой Авдотьей Смирновой были замечены в аэропорту Тель-Авива (Израиль). Их фотографии появились в соцсетях. «Анатолий Чубайс с Авдотьей Смирновой замечены в аэропорту израильского Бен-Гуриона за бюджетным обедом. Ждут рейса на Кипр», — сообщает Mash. Чубайс и Смирнова покинули Россию в марте 2022 года. Изначально они отправились в Турцию, позже их видели в Израиле. В России Чубайс является фигурантом дела о нецелевом рассходовании средств корпорации «Роснано». Также известно, что у политика диагностировали синдром Гийена-Барре, из-за которого он уже побывал в реанимации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям