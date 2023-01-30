Анатолий Чубайск покинул Россию в марте 2022 года
Бывший советник президента России Анатолий Чубайс с супругой Авдотьей Смирновой были замечены в аэропорту Тель-Авива (Израиль). Их фотографии появились в соцсетях.
«Анатолий Чубайс с Авдотьей Смирновой замечены в аэропорту израильского Бен-Гуриона за бюджетным обедом. Ждут рейса на Кипр», — сообщает Mash.
Чубайс и Смирнова покинули Россию в марте 2022 года. Изначально они отправились в Турцию, позже их видели в Израиле. В России Чубайс является фигурантом дела о нецелевом рассходовании средств корпорации «Роснано». Также известно, что у политика диагностировали синдром Гийена-Барре, из-за которого он уже побывал в реанимации.
Анатолий Чубайс с Авдотьей Смирновой замечены за бюджетным обедом в аэропорту
Анатолий Чубайс в ожидании рейса на Кипр
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